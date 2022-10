Hartnäckige Inflation: Fed strebt höhere Zinsen an

Beamte der US-Notenbank werden nach den jüngsten schlechten Inflationsnachrichten wahrscheinlich erneut ihre Prognose anheben, wie hoch sie die Zinssätze anheben werden müssen, berichtet Yahoo Finance . Mehrere Fed-Entscheidungsträger haben erklärt, dass sie einen Rückgang der Kerninflation (ein Maß, das die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt) abwarten wollen, bevor sie das Tempo der Zinserhöhungen verringern.Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zeigen jedoch, dass die Zahlen weiterhin in die entgegengesetzte Richtung gehen: Der US-Kernverbraucherpreisindex stieg einen zweiten Monat lang um 0,6% und lag 6,6% höher als vor einem Jahr, was den höchsten Stand seit 1982 darstellt. "Sie werden noch viel höher gehen müssen", so Steven Blitz, US-Chefvolkswirt bei TS Lombard. "Der Trend, den man bei der breit angelegten Inflation sieht, ist, dass sie sich nicht verlangsamt."Im vergangenen Monat gingen die Entscheidungsträger davon aus, dass die Zinssätze auf etwa 4,5% steigen und für einige Zeit auf diesem Niveau verbleiben würden, um die Inflation auf den richtigen Weg zu bringen, um das 2%-Ziel der Fed wieder zu erreichen. Da ihr Leitzins in einem Zielbereich von 3% bis 3,25% liegt, bedeutete dies, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen in den kommenden Monaten nach einer Reihe von Schritten von 75 Basispunkten verlangsamen würde.Angesichts des anhaltenden Anstiegs der Kernpreise könnten die US-Notenbanker Anfang nächsten Jahres signalisieren, dass sie bereit sind, die Zinsen auf bis zu 5,5% zu erhöhen, um die Inflation zu senken, so Blitz.© Redaktion GoldSeiten.de