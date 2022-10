LBMA prognostiziert Goldpreisanstieg auf 1.830,50 Dollar in einem Jahr

Delegierte aus der ganzen Welt, die an der jährlichen Edelmetallkonferenz der London Bullion Market Association (LBMA) in Lissabon teilnahmen, sagten voraus, dass der Goldpreis in einem Jahr auf 1.830,50 Dollar je Unze steigen würde, verglichen mit rund 1.650 Dollar am Dienstag. So berichtet Yahoo Finance Sie erwarten ebenfalls, dass der Silberpreis in einem Jahr auf 28,30 Dollar steigen würde, während er am Dienstag noch bei 18,70 Dollar lag. Der Platinpreis würde von etwa 915 Dollar auf 1.238,70 Dollar steigen, und der Palladiumpreis würde von etwa 2.020 Dollar auf 2.058,80 Dollar zulegen.© Redaktion GoldSeiten.de