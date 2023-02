Commerzbank: Steigender Goldpreis in H2 2023 werden auch Silber nach oben ziehen

Der Silberpreis ist in diesem Jahr wieder zurückgefallen. Die Strategen der Commerzbank erwarten jedoch, dass steigende Goldpreise auch den Silberpreis beflügeln werden, berichtet FX Street . "Die weltweite Nachfrage dürfte im Vergleich zu ihrem Rekordhoch im vergangenen Jahr zurückgehen. Gleichzeitig wird mit einem steigenden Angebot gerechnet: Die Bergbauproduktion wird voraussichtlich den höchsten Stand seit 2016 erreichen und das Angebot an Silberschrott den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt verzeichnen", so die Strategen der Commerzbank."Da diese beiden Effekte zusammengenommen dazu führen dürften, dass das Angebotsdefizit in diesem Jahr nicht einmal halb so groß sein wird wie im letzten Jahr, sieht das Silver Institute wenig Potenzial für ausgeprägte Preissteigerungen in diesem Jahr. Mit seiner vorsichtigen Vorhersage eines Durchschnittspreises von 23 Dollar in diesem Jahr ist es skeptischer als wir", hieß es weiterhin. "Wir erwarten, dass steigende Goldpreise in der zweiten Jahreshälfte auch den Silberpreis nach oben ziehen werden."© Redaktion GoldSeiten.de