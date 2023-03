Dilemma: Zinserhöhungen können zu noch mehr inflationären Defizitausgaben führen

Zinserhöhungen der Federal Reserve, mit denen die Inflation eingedämmt werden soll, könnten letztlich das Gegenteil bewirken. Natürlich werden höhere Kreditkosten die Verbraucher zwingen, ihre Ausgaben zu reduzieren, und die Unternehmen, die Zahl der Beschäftigten zu verringern. Ein Rückgang der schuldenfinanzierten Wirtschaftstätigkeit wird theoretisch zu einem Rückgang der Inflation führen. Im Gegensatz zu dem von der Fed verbreiteten Irrglauben sind die Ursachen der Inflation jedoch nicht mit der Beschäftigung oder dem Wirtschaftswachstum verbunden. Inflation entsteht, wenn sich das Währungsangebot zu schnell ausweitet, da das Vertrauen in die Fähigkeit des US-Dollar, seinen Wert zu behalten, schwindet.Höhere Zinssätze können durchaus eine Rezession auslösen, die die Nachfrage nach Geld und Krediten im privaten Sektor vorübergehend schrumpfen lässt. In der Zwischenzeit würden solche Bedingungen die staatliche Nachfrage nach neuem Geld nicht abschwächen. Ganz im Gegenteil! In Rezessionen neigt die Regierung dazu, die Ausgaben für "Konjunkturprogramme" zu erhöhen, auch wenn die Einnahmen schrumpfen. Anders als Haushaltsvorstände oder Vorstandsvorsitzende von Unternehmen üben sich die Mitglieder des Kongresses nicht in Sparsamkeit, wenn die Zeiten schwierig sind oder die Kreditkosten steigen. Sie geben weiter Geld aus und nehmen Kredite auf. Bis vor kurzem konnten sich die Politiker den Luxus leisten, ihre Verschwendungssucht zu extrem niedrigen Zinssätzen zu finanzieren. Aber jetzt werden ihre Defizitausgaben zu einem massiven Anstieg der Kosten in Form von geschuldeten Zinsen führen.Innerhalb von nur fünf Jahren werden die jährlichen Zinsen auf die Staatsschulden die Verteidigungsausgaben der Vereinigten Staaten übersteigen. Das Congressional Budget Office geht davon aus, dass die Bundesregierung in den nächsten zehn Jahren mehr als 10 Billionen Dollar an Zinsen schulden wird, während die Hauptschuld (derzeit fast 32 Billionen Dollar) weiter in die Höhe schießt. Die Bundesfinanzen sind in einem Teufelskreis gefangen. Uncle Sam muss weiterhin Kredite aufnehmen, nur um die bestehenden Schulden zu bedienen, was zu noch größeren zukünftigen Zinsverpflichtungen führt.Nach Angaben des Komitees für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt werden von jedem Dollar, den die US-Regierung in den nächsten zehn Jahren aufnehmen wird, 50 Cent nur für die Zahlung von Zinsen auf unsere Staatsschulden verwendet. Zinserhöhungen stellen für die Entscheidungsträger der Fed eine Zwickmühle dar. Wenn sie mit den Zinserhöhungen aufhören, während die Inflation weiterhin über das Ziel hinausschießt, werden sie möglicherweise nie in der Lage sein, sie zu überwinden. Doch wenn sie die Zinsen weiter anheben, veranlassen sie das US-Finanzministerium dazu, seine Kreditlinien zu verlängern - was wiederum die Inflation anheizt.Einige Mitglieder des Kongresses geben bei den Defizitausgaben ein Machtwort - oder machen zumindest eine Show daraus - und versprechen, die gesetzliche Schuldenobergrenze nicht anzuheben, ohne dass die Regierung Biden zumindest einige Haushaltszugeständnisse macht. Beamte der Regierung Biden lehnen Forderungen nach Ausgabenkürzungen ab und erwägen mögliche Lösungen, um den Kongress vollständig zu umgehen. Zu den Möglichkeiten, die ursprünglich von Vertretern der Obama-Regierung ins Spiel gebracht wurden, gehört, dass das Finanzministerium eine Platinmünze mit einem willkürlichen Nennwert von 1 Billion Dollar prägen, sie an die Federal Reserve verkaufen und das Geld zur Begleichung der Rechnungen der Regierung verwenden würde.Ein solcher Schritt wäre nicht nur ein massiver administrativer Machtzugriff, sondern auch ein Wendepunkt in Richtung eines "Print-on-Demand"-Geldsystems, das die Formalitäten der Finanzierung über den Anleihemarkt überflüssig macht. Im Februar brachte Senator Mike Lee (R-UT) den "Cancel the Coin Act" ein, um die Biden-Regierung daran zu hindern, Billionen von Dollar aus dem Nichts zu schöpfen. Lee erklärte: "Der Cancel the Coin Act beseitigt ein rechtliches Schlupfloch, das es dem Finanzminister ermöglicht, die gesetzliche Kreditaufnahmegrenze zu umgehen, indem er Platinmünzen in beliebiger Stückelung prägt. Er fügte hinzu: "Eine von der modernen Geldtheorie inspirierte Ausgabenorgie wäre für die amerikanische Wirtschaft und die amerikanische Lebensweise katastrophal."Finanzministerin Janet Yellen zögert, einen Plan anzuwenden, der der Welt so unverblümt signalisieren würde, dass die Vereinigten Staaten einen Kurs der Hyperinflation eingeschlagen haben, um ihre Schuldenlast zu bewältigen. In Wirklichkeit unterscheidet sich das derzeitige System - bei dem das Finanzministerium Anleihen druckt, die US-Notenbank Federal Reserve Notes druckt und die beiden sich gegenseitig austauschen - nicht grundlegend von dem System, bei dem das Finanzministerium von sich aus wertloses Geld druckt (oder prägt). Wie auch immer der Streit um die Schuldenobergrenze politisch gelöst wird, das eigentliche Schuldenproblem wird nicht gelöst werden. Vielleicht gelingt es den Behörden diesmal, eine ausgewachsene Finanzkatastrophe abzuwenden, aber sie werden nicht in der Lage sein, die Bundesfinanzen von ihrem unhaltbaren finanzpolitischen Kurs abzubringen.Sollte es zu einer Hyperinflation wie in Simbabwe kommen, könnte Platin eines Tages 1 Billion Dollar (oder mehr) je Unze wert sein. Auch wenn ein solches Szenario nicht ausgeschlossen werden kann, dürften die unmittelbar vor uns liegenden Jahre eher mit den späten 1970er Jahren vergleichbar sein, als steigende Zinssätze und eine zunehmende Inflation zu einem epischen Bullenmarkt bei den Edelmetallen sowohl in nominaler als auch in realer Hinsicht führten. Platin ist heute - ebenso wie Gold, Silber und andere Sachwerte - billig im Vergleich zu den Preisen, die sie in Zukunft erzielen könnten, wenn die Regierung weitere Verpflichtungen in Billionenhöhe anhäuft.© Stefan GleasonDer Artikel wurde am 1. März 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.