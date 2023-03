Peter Grandich: Bullisch in Bezug auf Gold, Uran und Kupfer

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Peter Grandich von Peter Grandich & Co. über dessen aktuelle Einschätzung zum Investmentmarkt. Der Finanzexperte sei bei Aktien im Allgemeinen aktuell eher kritisch, jedoch sei er Gold, Uran und Kupfer gegenüber bullisch gestimmt.Für seine positive Einstellung zu Gold nennt er zwei Hauptgründe. "Der erste von beiden ist die Tatsache, dass sich der Papiermarkt, der früher in London und New York dominiert wurde – man nennt ihn COMEX, ich nenne ihn 'Crimex' – in den Fernen Osten verlagert hat", so Grandich. Es gebe zwar immer noch Bären, die versuchten, den Abwärtsdruck auszunutzen, aber er glaube, dass dies nicht mehr in dem Maße geschehe wie noch vor 10 oder 20 Jahren.Noch entscheidender sei jedoch ein anderer Faktor: "Aber der große bullische Faktor ist die unglaubliche Menge, die von den Zentralbanken gekauft wird. Wenn die Zentralbanken große, große Käufer sind, ist es ein bisschen wie bei dem alten Motto 'Don't fight the Fed' – nun, man sollte sich nicht mit den Zentralbanken anlegen, wenn es um Gold geht." (Anm. d. Red.: 'Don't fight the Fed' ~ 'Leg dich nicht mit der Fed an')© Redaktion GoldSeiten.de