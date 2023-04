Gold steigt wieder über 2.000 USD; Dollar & Renditen zurückgehen

Der Goldpreis kletterte am Dienstag wieder über die Schlüsselmarke von 2.000 USD, da der Dollar und die Anleiherenditen zurückgingen und die Anleger abwägten, ob die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus nach der Mai-Sitzung unterbrechen wird, berichtet Reuters . Der Dollar-Index stieg im ersten Quartal an, was den Goldpreis für Käufer aus dem Ausland attraktiver machte, während die Renditen der US-Staatsanleihen sanken."Was die Goldhändler wirklich interessiert, ist die Frage, wie schnell wir die Zinssenkungen bekommen. Der Markt hat bereits eingepreist, dass der Zinssenkungszyklus noch in diesem Sommer beginnen wird", so Daniel Ghali, Rohstoffstratege bei TD Securities. Die Märkte rechneten mit einer 86%igen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Fed-Sitzung vom 2. bis 3. Mai und mit einer 71%igen Wahrscheinlichkeit einer Zinspause im Juni. Höhere Zinssätze zur Bekämpfung steigender Preise führen tendenziell zu einer geringeren Nachfrage nach Gold, was seiner üblichen Rolle als Inflationsabsicherung zuwiderläuft.Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, meinte, dass die Fed die Zinsen weiter anheben sollte, da die jüngsten Daten zeigen, dass die Inflation hartnäckig bleibt, während der Präsident der Fed von Atlanta, Raphael Bostic, erklärte, dass die Fed wahrscheinlich die Zinsen für einen längeren Zeitraum konstant halten muss, um die Inflation nach einer weiteren Zinserhöhung zu senken. Die Märkte werden sich in dieser Woche auf weitere Äußerungen von Fed-Vertretern konzentrieren, bevor sie am 22. April in eine Blackout-Periode vor der Mai-Sitzung eintreten.© Redaktion GoldSeiten.de