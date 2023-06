Die Fed im Blindflug  Steve Hanke

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Steve Hanke über die US-Geld- und Zinspolitik.Der Professor für angewandte Wirtschaftswissenschaften an der Johns Hopkins University vertritt die Ansicht, dass Veränderungen der Geldmenge M2 direkt zu Veränderungen der Inflation und des BIP führen. "Die Fed schenkt der Geldmenge keine Aufmerksamkeit, weil sie behauptet, die Geldmenge sei kein zuverlässiger Indikator", erklärt er. "Sie ignorieren die Beweise... Die Modelle, die sie haben, sind postkeynesianische makroökonomische Modelle, die das Geld nicht einbeziehen."Hanke zufolge ist es die Geldmenge und nicht die Veränderung der Zinssätze, die den "Tenor und den Ton der Geldpolitik" bestimmt. "Seit April letzten Jahres ist die Geldmenge tatsächlich um 4,6 Prozent geschrumpft", bemerkte er. "Die Inflation geht sehr schnell zurück, weil die Geldmenge sehr schnell geschrumpft ist, und schließlich wird die Wirtschaft sehr schnell schrumpfen." Für das erste Quartal 2024 prognostiziert der Ökonom eine "hässliche" Rezession.Hanke bleibt in Bezug auf die Entwicklung von Gold entsprechend optimistisch gestimmt, da das gelbe Metall sich in einer Rezession gut entwickle.© Redaktion GoldSeiten.de