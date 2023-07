MKS PAMP: Aktuelle Einschätzung zu Gold

Wir Kitco News unter Berufung auf Nicky Shiels berichtet, haben die Goldpreise noch Spielraum nach unten und könnten zu Beginn der zweiten Jahreshälfte erneut die Unterstützung unter 1.900 $ pro Unze testen. Das bedeute jedoch nicht, dass die Anleger ihr Engagement in Gold aufgeben sollten, meint die Metallstrategin bei MKS PAMP.In ihrem Halbjahresausblick hält die Marktanalystin an ihrer Jahresprognose von durchschnittlich 1.930 $ pro Unze für 2023 fest, auch wenn die Preise in nächster Zeit in einem Abwärtstrend verharren könnten. In einem möglicherweise volatilen Markt sieht MKS den Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte in der Spanne zwischen 1.850 $ und 2.100 $ je Unze.Shiels erklärt, dass der Goldpreis im weiteren Verlauf des Sommers weiter unter Druck geraten könnte, da die US-Notenbank noch in diesem Monat die Zinssätze weiter anzuheben gedenkt. Trotzdem könne der Goldpreis bis zum Ende des Jahres noch immer ein neues Allzeithoch erreichen. "Wir erwarten ein holpriges 2. Halbjahr 2023, da die Geldpolitik zu greifen beginnt; der Goldpreis dürfte dann im 2. Halbjahr 2023 ein neues Allzeithoch erreichen und die Marke von 2.100 $/oz durchbrechen," so Shiels. "Wir rechnen eher mit höheren Böden als mit einem explosiven Goldpreisanstieg, es sei denn, die US-Notenbank verliert den Kampf gegen die Inflation (was nicht unser Basisszenario ist) oder es kommt zu einem größeren Störfall in der Wirtschaft."Obwohl die Gefahr einer Rezession, die durch die aggressive Geldpolitik der Federal Reserve ausgelöst wurde, auf dem Markt auch weiterhin bestehe, habe die Angst nachgelassen hat und die Anleger seien auf der Suche nach Auftrieb in anderen Vermögenswert. "Die Risiken finanzieller Instabilität in den USA haben deutlich nachgelassen – es gibt einfach keine Makroängste – und gegen die Fed zu wetten ist in der Regel ein Verlustgeschäft. [...] Untergewichtete Anleger werden sich jedoch weiterhin schrittweise in Qualitätsanlagen und sicheren Häfen wie Edelmetallen engagieren."© Redaktion GoldSeiten.de