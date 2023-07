Goldgedeckte BRICS-Währung vorerst vom Tisch  Lobo Tiggre

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Lobo Tiggre über die mögliche Einführung einer goldgedeckten Währung der BRICS-Staaten und die etwaigen Auswirkungen auf den US-Dollar.Der Herausgeber von The Independent Speculator erklärt in dem Gespräch, dass eine neue BRICS-Währung wahrscheinlich nicht in naher Zukunft angekündigt werde, aber die jüngsten geopolitischen Ereignisse eine goldgedeckte Alternative zum US-Dollar für den Block attraktiver machen.Tiggre schenkt den Aussagen von Anil Sooklal, dem südafrikanischen Botschafter bei BRICS, Glauben. "Es war nie die Rede von einer BRICS-Währung, sie steht nicht auf der Tagesordnung des Gipfels im August in Johannesburg", hatte Sooklal bei einem Mediengespräch letzte Woche erklärt.Indiens offensichtlicher Sinneswandel bezüglich einer Währung der BRICS sei eine größere Hürde, meint Tiggre: "Die indische Erklärung ist in gewisser Weise ein größerer Schocker. Der südafrikanische Botschafter sagt nur, dass das Thema nicht auf der Tagesordnung steht. [Indien] hat gesagt, dass es eine BRICS-Währung überhaupt nicht befürwortet, also muss es noch überredet werden, selbst in dieses Boot einzusteigen. Das ist eine größere Hürde, die es zu überwinden gilt."Es sei natürlich nicht überraschend, dass Russland auf eine BRICS-Alternative zur Dominanz des US-Dollars dränge, und dass Russlands Versuche, den Eindruck zu erwecken, die neue Währung stehe unmittelbar bevor, ebenfalls seinen Zwecken diene. "Selbst wenn man nur darüber redet, hat Propaganda in einer Kriegssituation einen großen Wert. Daher ist es leicht zu erkennen, dass Russland ein Interesse daran hat, eine Idee voranzutreiben, die seinen Feinden schadet, egal wie viel oder wie wenig", so Tiggre. "Worte sind billig. Es ist einfach zu reden."Weiter erklärt er: "Dies ist ein Land im Krieg. Es ist ein Land, das sich zwar nicht direkt im Krieg mit dem Westen befindet, aber es wurde getroffen, als der Dollar sozusagen als Waffe eingesetzt wurde. Also haben sie natürlich einen Anreiz."Auch wenn eine goldgedeckte Gemeinschaftswährung vorerst nicht kurz bevor stehe, unterstützt der Finanzexperte die Idee konzeptionell: "Ich denke, was dieser Idee so viel Kraft verleiht und warum sie so viele Menschen anspricht, ist, dass sie tatsächlich Sinn ergibt [...] und der goldgedeckte Teil ergibt Sinn." Die BRICS würden eine solche Währung durchaus in Erwägung ziehen, auch wenn sie nicht beim nächsten Treffen auf der Agenda stehe.© Redaktion GoldSeiten.de