Goldpreis vor Inflationsdaten nahe 7-Monats-Tief

Der Goldpreis bewegte sich am Freitag im asiatischen Handel nur wenig und bewegte sich in der Nähe eines 7-Monats-Tief, das Anfang der Woche erreicht worden war, da die Märkte wichtige US-Inflationsdaten erwarteten, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall erfuhr eine gewisse Atempause, als der Dollar seinen 10-Monats-Höchststand verließ, während die jüngste Rally bei den Staatsanleiherenditen ebenfalls zu pausieren schien.Dennoch musste der Goldpreis im September starke Verluste hinnehmen, die größtenteils in der vergangenen Woche entstanden, nachdem die US-Notenbank erklärt hatte, dass die Zinssätze noch länger steigen werden. Der Dollar fiel im asiatischen Handel um 0,2%, ebenso wie die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen, nachdem sie in dieser Woche starke Zuwächse verzeichnet hatten. Die Märkte warteten nun ab, ob die Rally weiter anhält, da im Laufe des Tages die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben - der bevorzugte Inflationsindikator der Fed - anstehen.Analysten gehen davon aus, dass sich der Wert im August gegenüber dem Vormonat beschleunigt hat, was auf einen Anstieg der US-Verbraucherinflation aufgrund des Aufwärtsdrucks durch höhere Kraftstoffpreise und stetige Einzelhandelsausgaben hindeutet. Ein stärkerer Inflationswert verschafft der Fed mehr Spielraum für eine weitere Zinserhöhung. Die Zentralbank erklärte letzte Woche, dass sie die Zinsen 2023 möglicherweise noch einmal anheben und bis 2024 in geringerem Umfang senken wird. Hohe Zinsen sind ein schlechtes Omen für Gold, da sie die Opportunitätskosten von Edelmetallinvestitionen in die Höhe treiben.© Redaktion GoldSeiten.de