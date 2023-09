DeHaemer: Rohstoff-Superzyklus hat gerade erst begonnen und könnte noch 8-15 Jahre dauern

Gold, Uran, Öl und andere Rohstoffe steigen dramatisch im Wert, obwohl der US-Dollar stärker wird, was den möglichen Beginn eines neuen Rohstoff-Superzyklus anzeigt, so Christian DeHaemer, Gründer des Bull and Bust Report und Redakteur bei Energy and Capital. DeHaemer stellt fest, dass die Aktien von Uranminenbetreibern wie Cameco, die seit ihren Tiefstständen im Jahr 2020 um über 750% gestiegen sind, an Wert gewinnen, und dasselbe gilt für viele Kohleproduzenten."Die Ölpreise sind ebenfalls gestiegen, wobei WTI über 90 Dollar liegt und auf 100 Dollar zusteuert", so DeHaemer gegenüber Kitco News und wies darauf hin, dass JPMorgan einen Anstieg der Rohölsorte Brent auf 150 Dollar je Barrel bis 2026 erwartet."Es sollte beachtet werden, dass alle diese Energiequellen teurer werden, obwohl der US-Dollar in den letzten Jahren an Stärke gewonnen hat und auch trotz der Tatsache, dass Wind- und Solarenergie stark subventioniert wurden", meinte er. "Das wirft die Frage auf, ob wir uns in einem neuen Rohstoff-Superzyklus befinden oder kurz davor stehen." DeHaemer schreibt, dass ein globaler Rohstoff-Superzyklus definiert werden kann als "ein anhaltender Anstieg der Rohstoffpreise, der mehr als fünf Jahre andauert", und verweist auf das Beispiel des jüngsten Superzyklus, der 1999 begann und mit der Finanzkrise von 2008 endete.DeHaemer schreibt, dass die vier Rohstoff-Superzyklen, die in den letzten 100 Jahren auftraten, jeweils durch eine einzigartige Kombination von Faktoren verursacht wurden. "Sie hatten jedoch alle eine gemeinsame Triebkraft, nämlich das Zusammenspiel von großen, unerwarteten Nachfrageschocks und langsamen Angebotsreaktionen", erklärte er. Er weist auch darauf hin, dass zwischen den einzelnen Superzyklen ein Abstand von 15 bis 20 Jahren lag. "Wir haben den letzten Superzyklus 15 Jahre hinter uns und befinden uns im letzten Quartal des Jahres 2023", schrieb er. "Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem insgesamt 27 Rohstoffe - von Metallen über Energie bis hin zur Landwirtschaft - enorme Zuwächse verzeichneten und jede andere Anlageklasse übertrafen."© Redaktion GoldSeiten.de