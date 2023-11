Calibre Mining und Marathon Gold: Abschluss der zuvor angekündigten 40 Mio. C$-Finanzierung von Marathon

Vancouver, 14. November 2023 - Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre") und Marathon Gold Corporation (TSX: MOZ) ("Marathon" und gemeinsam die "Parteien") freuen sich, den Abschluss der zuvor gemeldeten Finanzierung von Marathon in Höhe von 40 Millionen C$ (die "Privatplatzierung") bekannt zu geben. Im Rahmen der Privatplatzierung erwarb Calibre 66.666.667 Stammaktien von Marathon ("Marathon-Aktien") zu einem Preis von 0,60 C$ pro Aktie und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 40 Millionen C$.Wie in der gemeinsamen Pressemitteilung der Parteien vom 13. November 2023 dargelegt, wurde die Privatplatzierung in Verbindung mit dem Abschluss eines endgültigen Arrangement-Abkommens vom 12. November 2023 (das "Arrangement-Abkommen") durch die Parteien abgeschlossen, wobei Calibre alle ausgegebenen und ausstehenden Marathon-Aktien gemäß einem gerichtlich genehmigten Arrangement-Plan erwerben wird. Marathon beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung ausschließlich zur Finanzierung der Erschließung und des Baus seines Goldprojekts Valentine zu verwenden.In Verbindung mit der Privatplatzierung schlossen Calibre und Marathon auch eine Vereinbarung über Investorenrechte ab, die bestimmte von Marathon an Calibre gewährte Investorenrechte enthält, einschließlich, solange Calibre 10 % oder mehr der ausstehenden Marathon-Aktien hält: (a) Registrierungsrechte und Huckepack-Registrierungsrechte zugunsten von Calibre und das Recht für Calibre, ein Vorstandsmitglied für den Vorstand von Marathon zu nominieren, wobei diese Rechte erst ab dem früheren der folgenden Ereignisse wirksam werden: (i) die Beendigung des Arrangement Agreements in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen; und (ii) 120 Tage nach Abschluss der Privatplatzierung; und (b) Beteiligungsrechte an Aktien und wandelbaren Schuldtiteln, die es Calibre ermöglichen, seine anteilige Beteiligung aufrechtzuerhalten.Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Privatplatzierung besitzt Calibre 14,2 % der ausgegebenen und ausstehenden Marathon-Aktien. Unmittelbar vor dem Abschluss der Privatplatzierung besaß Calibre keine Marathon-Aktien. Der Erwerb der Marathon-Aktien durch Calibre im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt ausschließlich zu Investitionszwecken. Calibre hat einen Frühwarnbericht in Bezug auf die Erhöhung des Anteils an den Stammaktien von Marathon eingereicht, der unter dem Profil von Calibre auf www.sedarplus.ca verfügbar ist. Für weitere Informationen oder um eine Kopie des Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Calibre, wie unten angegeben. Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen. Marathon (TSX: MOZ) ist ein in Toronto ansässiges Goldunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Valentine in der zentralen Region von Neufundland und Labrador, einer der besten Bergbauregionen der Welt, vorantreibt.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen von Calibre und Marathon in Bezug auf zukünftige Geschäftsaktivitäten und Betriebsleistungen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Calibre und Marathon in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und häufig durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten", "sollten" oder "könnten" eintreten, und beinhalten Informationen bezüglich: (i) Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Produktion, (ii) Erwartungen hinsichtlich der Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung und (viii) Erwartungen hinsichtlich anderer wirtschaftlicher, geschäftlicher und/oder wettbewerbsbezogener Faktoren.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre und Marathon liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch Warnhinweise und die Offenlegung von Risikofaktoren eingeschränkt, die in den von Calibre und Marathon bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, einschließlich des Jahresinformationsformulars von Calibre und Marathon, der Jahresabschlüsse von Calibre und der zugehörigen MD&A für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr sowie der Zwischenabschlüsse und der zugehörigen MD&A für die drei und neun Monate, die am 30. September 2023 endeten, und Marathons Jahresabschlüsse und die dazugehörigen MD&A für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr sowie die Zwischenabschlüsse und die dazugehörigen MD&A für die drei und neun Monate, die am 30. September 2023 endeten, die alle bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten Provinzen Kanadas eingereicht wurden und unter dem jeweiligen Profil von Calibre und Marathon unter www.sedarplus.com. Die Risikofaktoren sind keine vollständige Aufzählung der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre und Marathon beeinflussen können.Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre und Marathon beruhen auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung von Calibre und Marathon zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Calibre und Marathon übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.