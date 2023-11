Dimitri Speck  Stagflation drückt klassische Anlagen, Edelmetalle glänzen

Die, gemessen an verschiedenen Kennzahlen, größte Finanzblase aller Zeiten platzt seit 2021/22 wegen der Inflation und auch durch den Liquiditätsentzug aufgrund der Zinserhöhungen der Zentralbanken. Die Situation ähnelt laut Speck der von Ende der 60er Jahre, als Stagflation vorherrschte. Nach einer Verschnaufpause sollte die Inflation wieder zunehmen und in 10–15 Jahren sollten große Märkte real niedriger stehen als heute.Anlegern drohen hohe Verluste. Im Gegensatz zu 2008 erwartet Speck keinen deflationären Kollaps, sondern zweistellige Inflationsschübe. Mit unfähigen Politikern wäre auch eine Katastrophe denkbar. Man sollte jetzt Aktien meiden und in Edelmetalle, fossile Rohstoffe und ausgewählte Emerging Markets investieren.Dimitri Speck beim Investor Verlag Das Begleitmagazin zu Forum ONE können Sie hier bestellen © Redaktion GoldSeiten.de