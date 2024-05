Citis Max Layton: Fünf Zinssenkungen dieses Jahr treiben Gold auf 3.000 $

Der aktuelle Rückgang des Goldpreises sei nur vorübergehend, da die US-Notenbank mehrere Zinssenkungen vornehmen werde, die den Goldpreis in den nächsten 12 Monaten auf 3.000 US-Dollar treiben werden, so Max Layton, Global Head of Citigroup Commodities Research. In einem Interview mit Bloomberg TV am Freitag wurde Layton gefragt, inwieweit sich sein Team auf die Rolle des Dollars auf den Metallmärkten konzentriere, einschließlich der möglichen Auswirkungen des Zinspfads, wie Kitco News berichtet. "Wir denken definitiv darüber nach", sagte Layton. "Die Hausmeinung von Citi Research weicht stark vom Konsens ab. Die Fed wird in diesem Jahr fünf Zinssenkungen vornehmen und wird die Zinsen bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres weiter senken, und wir glauben, dass dies die Grundlage für den nächsten Anstieg des Goldpreises sein wird."Layton erklärte, dass die Citi der Meinung sei, dass Gold der Vermögenswert ist, der am stärksten von einer solchen Entwicklung der Zinssätze abhängt. "Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten 12 Monaten auf 3.000 Dollar steigen wird", meinte er. Auf die Frage, wie sich der Goldpreis dann entwickeln würde, wenn, wie vom Markt aktuell angenommen, nur eine Zinssenkung erfolgt, räumte Layton ein, dass dies zwangsläufig zu einer Verringerung der Prognosen führen würde. "Sicherlich wären wir dann weniger bullisch", so Layton. "Aber die zugrundeliegenden Faktoren für den Goldpreis sind im Moment sehr physisch, so dass wir das Gefühl haben, dass die Goldpreise unterstützt werden. Offensichtlich hat sich der Goldpreis in letzter Zeit von den realen Zinssätzen abgekoppelt, was vor allem auf die enorme Nachfrage des chinesischen Einzelhandels zurückzuführen ist."Auf die Frage, ob die Citi davon ausgehe, dass die übermäßige Nachfrage aus China auf dem derzeitigen Niveau anhalten werde, antwortete Layton, dass dies seiner Meinung nach die beunruhigendste Unbekannte sei. "Für uns ist das das größte Abwärtsrisiko für Gold", betonte er. "Letztendlich kontrolliert die Regierung die Importquoten. Die Quoten werden nicht veröffentlicht und könnten austrocknen, wenn die Regierung unzufrieden damit ist, wie viel Vermögen vom Konsum und Einzelhandel in physisches Gold umgeschichtet wird.© Redaktion GoldSeiten.de