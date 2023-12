Kitco-Umfrage: Wall Street und Main Street erwarten weiterhin Preisanstiege

Der Goldpreis stieß am Freitagnachmittag auf ein neues Allzeithoch, nachdem er sich während der gesamten Woche über der Marke von 2.000 Dollar je Unze gehalten hatte. Das Edelmetall schloss auch zum ersten Mal auf Monatsbasis über der 2.000er-Marke, unterstützt durch positive Inflationsdaten und abwartende Kommentare von Fed-Mitgliedern, was die wachsende Überzeugung unterstützt, dass der lang erwartete große Ausbruch bald kommen könnte. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren acht (53%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Fünf (33%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während zwei (13%) eher neutral eingestellt waren.Außerdem gaben 763 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 495 (65%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 155 (20%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 114 (15%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de