Meridian Mining UK Societas: Explorationsziel für Santa Helena

Explorationsziele kennen wir sonst nun von australischen Unternehmen, nun kam auch Meridian Mining mit einer solchen "Hausnummer" für das Santa Helena Projekt an die Öffentlichkeit: Link Die Auflagen für derartige Explorationsziele sind streng und Meridian durfte zwischen 3,2 und 7,2 Millionen Tonnen mit einem Gold-Äquivalent von 3 – 3,2 g/t kalkulieren. Dies würde ein Vorkommen von gut 300.000 bis zu mehr als 760.000 Unzen Gold-Äquivalent ergeben.Das Block-Modell beruht auf einer Ausdehnung von 1,4 Kilometer, insgesamt sieht das Management aber einen Trend über 3 Kilometer:Die laufenden Bohrungen zeigten weitere gute Resultate wie 36,6 Meter mit 1,3 g/t Gold-Äquivalent ab 13 Meter Tiefe oder 9,4 Meter mit 1,9 g/t Gold-Äquivalent, ebenfalls beginnend ab 13 Metern.Santa Helena wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die zweite Erzquelle nach Cabacal und das Explorationsziel bestätigt diese Annahme. Aufgrund historischer Bohrungen und früheren Arbeiten der Vorbesitzer kann Meridian hier schnell und relativ risikolose Exploration betrieben, die schnell Unzen bzw. Ressourcen hinzuaddiert.Die Aktie für mich weiterhin zu günstig.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).