Kitco-Umfrage: Wall Street erwartet Preiszunahmen, Main Street geteilter Meinung

Der Goldmarkt befand sich in der ersten Wochenhälfte in einem Dornröschenschlaf, doch widersprüchliche US-CPI und -PPI-Daten ließen den Goldpreis am Mittwoch stark fallen und am Donnerstag wieder steigen, während eine plötzliche Eskalation des Konflikts im Nahen Osten am Donnerstagabend den Goldpreis bis zum Feiertagswochenende stetig ansteigen ließ. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 10 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (70%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Ein Analyst (10%) erwartet einen niedrigeren Preis, während zwei (20%) eher neutral eingestellt waren.Außerdem gaben 121 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 59 (49%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 39 (32%) erwarten einen Preisrückgang, während 23 (19%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de