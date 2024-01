Cartier Silver: Aktuelle Informationen über sein Chorrillos-Projekt in Südbolivien

TORONTO, 15. Januar 2024 - Cartier Silver Corp. (CSE: CFE) ("Cartier Silver" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es über seine bolivianische Tochtergesellschaft Minera Cartier Bolivia S.R.L. ("Cartier Bolivia") 30 % der Kapitalquoten (die "Akquisition") von Empresa Minera Gonalbert S.R.L. und Empresa Minera Segovia S.R.L. (die "Verkäufer") erworben, hat. Dabei handelt es sich um die eingetragenen Rechtsinhaber zweier separater Grundstücke, nämlich des Gonalbert-Bergbaugebiets und des Felicidad-Bergbaugebiets, die beide Teil des Chorrillos-Projekts des Unternehmens sind und sich im Süden Boliviens befinden.Die Akquisition wurde gemäß der endgültigen Akquisitionsvereinbarung zwischen Cartier Bolivia und den Verkäufern (die "Vereinbarung") vom 12. Dezember 2022 abgeschlossen, wobei Cartier Bolivia gestaffelte Zahlungen in Höhe von insgesamt 300.000 US-Dollar als Gegenleistung für 30 % der Kapitalquoten der Verkäufer leistete. Gemäß der Vereinbarung kann Cartier Bolivia 100 % der Kapitalquoten der Verkäufer für einen Gesamtbetrag von 4,5 Millionen US-Dollar erwerben, der in gestaffelten Zahlungen bis zum 12. Dezember 2027 zu zahlen ist.Mit der bereits angekündigten Absteckung zusätzlicher Claims, die sich über 29,25 Quadratkilometer unmittelbar südlich und westlich der Grundstücke Felicidad und Gonalbert erstrecken, und dem Erwerb eines zusätzlichen Claims im selben Gürtel etwa 5 km südlich von Tupiza, Bolivien, belaufen sich die Beteiligungen von Cartier Bolivia am erweiterten Chorrillos-Projekt auf insgesamt 69,75 Quadratkilometer.Cartier Silver ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung seiner vor kurzem erworbenen Silbergrundstücke konzentriert, einschließlich des Projekts Chorrillos und der von der Tochtergesellschaft des Unternehmens abgesteckten Claims, die sich alle im Department Potosi im Süden Boliviens befinden. Überdies verfügt das Unternehmen über beträchtliche Eisenerzressourcen in seinem Besitz Gagnon in der südlichen Labrador Trough-Region im Osten von Quebec sowie über das Goldgrundstück Big Easy im epithermalen Goldgürtel Burin Peninsula in der Avalon Zone im Osten von Neufundland und Labrador.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Cartier Silver unter www.cartiersilvercorp.com.Thomas G. Larsen, Hauptgeschäftsführer(800) 360-8006(416) 360-8006Jorge Estepa, Vizepräsidentin+1 (800) 360-8006+1 (416) 360-8006Die CSE hat diese Mitteilung weder überprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Entwicklungen oder Ergebnisse erheblich von den in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" genannten abweichen können.