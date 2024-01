Dr. Uwe Bergold: 2024 - Jahr der Edelmetalle, Energie- und Minenaktien - Gold bald 10.000 $?

0:00 Intro

1:50 Gold hat nominal ein neues Hoch erreicht, inflationsbereinigt nicht

4:40 Gold in Euro ist ausgebrochen, seit dem Jahr 2000 überragende Entwicklung

9:30 Wie ist Gold im Verhältnis zum Dow Jones bewertet?

13:00 ZB´s entscheiden, wo sich Gold und Dow treffen

15:30 Shiller-KGV spricht für fallende Aktien

20:50 Aktien werden noch künstlich oben gehalten

22:55 Der Dow Jones hat seit 2000 schon 60% gegen Gold verloren

25:30 Minenaktien sind unterbewertet

29:30 Die mögliche geopolitische Eskalation wird Bewegungen hervorbringen, die noch keiner erlebt hat

32:00 Silber enttäuscht noch, steht aber in den Startlöchern!

34:10 500 Dollar je Unze Silber, 10.000 Dollar je Unze Gold?

36:30 Uranpreis in einem Jahr fast verdoppelt, Produzenten haussieren

38:10 Uran-Juniors sind bisher zurückgeblieben, scheinen aber jetzt anzuziehen

40:45 GR Fonds

Dr. Uwe Bergold bewies schon im Jahr 2000 mit dem Umstieg von Standardaktien in Gold ein gutes Händchen. Seither hat Gold in allen Währungen eine überragende Entwicklung erlebt und die Standardaktien weit hinter sich gelassen. Trotzdem sind Aktien weiter überbewertet und das Dow-Gold-Verhältnis sollte sinken. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird diese in einem stark inflationären Umfeld geschehen. Das Shiller-KGV spricht ebenfalls für sinkende Aktien.Trotz der guten Aussichten für die Edelmetalle, sind die Minenaktien stark unterbewertet und von der Anlegerschaft vernachlässigt. Dunkle Wolken am Horizont sprechen für Bewegungen, die man sich nicht vorstellen kann. Silber sollte in dieser Situation endlich wieder seinen Hebel entfalten. Energie ist ebenfalls interessant, besonders Uran, wo die Standardwerte schon stark zugelegt haben. Juniors hängen, genau wie bei Gold und Silber, weit zurück.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)