Kitco-Umfrage: Wall & Main Street bekommen kalte Füße

Zu Beginn der letzten Woche notierte der Goldpreis in der Nähe der Marke von 2.050 Dollar je Unze auf hohem Niveau, was auf die Nachfrage nach sicheren Häfen aufgrund des Nahostkonflikts und die hartnäckige Marktmeinung zurückzuführen war, dass Zinssenkungen eher früher als später kommen werden. Im weiteren Verlauf der verkürzten Feiertagswoche schwächten jedoch eine ständige Diät falscher Zentralbankkommentare und das Fehlen jeglicher Energieimpulse durch die Geopolitik den Appetit der Anleger auf das gelbe Metall. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sechs (42%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Vier (29%) erwarten einen niedrigeren Preis, während ebenfalls vier (29%) Analysten eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 150 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 66 (44%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. 44 (29%) erwarten einen Preisrückgang, während 40 (27%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de