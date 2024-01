Sonnensturm trifft heute die Erde und soll GPS- und Funkstörungen verursachen

Es wird erwartet, dass ein geomagnetischer Sturm die Erdatmosphäre im Laufe des heutigen Tages erreicht. Dieser soll durch eine Wolke aus Sonnenplasma, die auf unseren Planeten tifft, ausgelöst werden, berichtet Newsweek Das Plasma wurde am Sonntag ausgespuckt, als ein magnetischer Faden von der Oberfläche des Sterns ausbrach. Der koronale Massenauswurf (CME) wird laut Modellen der NASA und der NOAA gegen 13 Uhr ET auf die Erde treffen. Die CME-Kollision könnte zu geomagnetischen Stürmen der Klasse G2 oder sogar G3 führen, die GPS-Probleme, Satellitenprobleme und Polarlichter auslösen könnten, die viel weiter südlich als gewöhnlich zu sehen sind.CMEs werden durch magnetische Aktivitäten auf der Sonnenoberfläche ausgelöst, die riesige Mengen an Sonnenplasma ausschleudern. Wenn diese Wolke auf die Erde gerichtet ist, nähert sie sich unserem Planeten in etwa 48 bis 72 Stunden, manche können aber auch schon viel früher eintreffen. Wenn die Wolke mit dem Magnetfeld der Erde kollidiert, kann sie Störungen verursachen, die einen geomagnetischen Sturm auslösen. Geomagnetische Stürme werden nach Angaben der NOAA auf einer Skala von G1 (leicht) bis G5 (extrem) gemessen. Die Stärke des Sturms hängt von der Stärke des CMEs ab, der ihn auslöst, wobei stärkere Stürme seltener sind"Diese Stürme können uns oder der Natur zwar keinen direkten Schaden zufügen, aber sie sind störend und potenziell sehr schädlich für die Technik", erklärte Huw Morgan, Leiter der Gruppe für Sonnenphysik an der Universität Aberystwyth im Vereinigten Königreich, gegenüber Newsweek."Elektrische Ströme werden in der Erdkruste induziert, was zu Überspannungen und Schäden in den Stromnetzen führen kann. Die Kommunikation und die GPS-Navigation können gestört werden. Flüge in hohen Breitengraden sind anfällig für Strahlungsdosen und müssen abgesagt oder umgeleitet werden. Und es besteht eine Gefahr für Satelliten und Astronauten."© Redaktion GoldSeiten.de