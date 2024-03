Bidens Drohungen: Folgen für Gold und Dollar

Die USA haben das Privileg, die Weltreservewährung auszugeben. Dieses Privileg wird jedoch zunehmend als Druckmittel in der Außenpolitik eingesetzt. Einige Ökonomen, darunter auch Jim Rickards, befürchten laut Money Metals , dass dieses Verhalten negative Konsequenzen für Amerika haben wird. Die Gründe für die aktuelle Goldrally sind vielfältig. Die jüngsten Inflations- und Wirtschaftsdaten haben die Hoffnung wiederbelebt, dass die US-Notenbank die Zinsen eher früher als später senken wird. Aber ein grundlegender Faktor für die Stärke des Goldes sei die Entdollarisierung.Auf der Plattform X veröffentlichte Rickards seine Einschätzung: "Schöne Rally bei Gold. Neue Allzeithochs. Es gibt immer mehrere Faktoren, aber ich habe keinen Zweifel, dass einer der Hauptfaktoren Bidens Versuch ist, 300 Milliarden Dollar an Staatsanleihen aus Russland zu stehlen. Sobald Staatsanleihen unsicher sind, sehen Euro und Yen nicht besser aus. Die Länder wenden sich dem Gold zu."Letzten Monat forderte US-Finanzministerin Janet Yellen, eingefrorene russische Vermögenswerte in Höhe von rund 300 Milliarden Dollar zu liquidieren und den Erlös für den Wiederaufbau der vom Krieg zerrütteten Ukraine zu verwenden. Unterdessen arbeitet der Kongress an einem Gesetzentwurf mit dem Titel "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) for Ukrainians Act". Dieser Gesetzentwurf würde es den USA ermöglichen, Vermögenswerte der russischen Zentralbank zu beschlagnahmen.Unabhängig davon, wie viele Staatsanleihen Russland noch besitzt, würde ihr Rückruf einen wichtigen Präzedenzfall schaffen, und wie Rickards betonte, schaut der Rest der Welt zu. Wie er in seinem Beitrag auf X sagte, sind Anleihen anderer Länder wahrscheinlich auch nicht sicher, wenn US-Anleihen nicht sicher sind. Daher, so Rickards, gibt es nur eine logische Möglichkeit, nämlich sich anderswo umzusehen. "Wenn man sagt: 'Ich will raus aus dem Dollar als Reservewährung', dann ist die einzige wirklich gute Alternative Gold."Das denken sich wahrscheinlich auch die Zentralbanken, was ihren weiter steigenden Goldkauf erklärt. Der polnische Notenbankchef Adam Glapiński nannte "Sicherheit" als Grund für die Aufstockung der Goldreserven seines Landes. "Gold wird seinen Wert auch dann behalten, wenn jemand dem globalen Finanzsystem den Strom abdreht und damit traditionelle, auf elektronischen Buchhaltungsunterlagen basierende Vermögenswerte vernichtet. Natürlich gehen wir nicht davon aus, dass dies geschehen wird. Aber wie das Sprichwort sagt – Vorsicht ist besser als Nachsicht."© Redaktion GoldSeiten.de