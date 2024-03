Pfarrer wegen falscher Meinung abgesetzt, Insektennahrung & Chinas Schatz

Dem Bargeld geht es weiter an den Kragen. In Australien will die Bankwest bis Ende 2024 vollständig digital sein und keine Filialen mehr unterhalten. In der EU gilt die Bargeldobergrenze von 10.000 Euro, anonyme Zahlungen sind nur noch bis 3.000 Euro gestattet.Mit der "falschen" Meinung wird man nicht mehr in die Bundestagsfußballmannschaft aufgenommen oder als Pfarrer abgesetzt, selbst wenn man keinerlei Verfehlungen begangen hat.Die RKI-Akten schlagen Wellen, denn, so das Multipolar-Magazin, "die Behauptung, das RKI habe die Hochstufung - und damit die Grundlage für Lockdown und Ausnahmezustand - auf Basis wissenschaftlicher Beratungen getroffen, ist nicht länger haltbar."Den Klimawandel bekämpfen durch andere Ernährung? Laut AOK sollen Insekten dabei ihren positiven Beitrag leisten.China besitzt wohl mehr Gold als offiziell angegeben, denn es klafft eine große Lücken zwischen offiziellen Käufen und der WGC-Schätzung. Laut Jan Nieuwenhuijs verfügt China über 5.358 Tonnen, was 3.108 Tonnen über den offiziell gemeldeten 2.250 Tonnen liegt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)