Sovereign Metals Ltd.: Weitere Bohrungen

Sovereign gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein weiteres Bohrprogramm in Richtung Norden gestartet hat: Link Sovereign möchte die Grenzen des Projektes testen und hierfür prüft man nun die Ausdehnungen in nördliche Richtung in sehr weiten Bohrabständen von 400 Metern. Es sind etwas mehr als 70 Bohrungen mittels tragbarer Schneckenbohrgeräte vorgesehen und das Zielgebiet liegt bis zu 20 km nördlich der aktuellen Ressourcen-Grenze.Die Bohrungen laufen bereits und werden in den kommenden Wochen abgeschlossen. Vier Teams sind aktiv.Vergleichbare Testbohrungen hat Sovereign Metals jüngst in Richtung Süden durchgeführt und konnte weitere Vorkommen über eine Gesamtlänge von 8 Kilometer (!) entdecken.Das Kasiya Projekt, mit einer aktuellen Ressourcen-Kalkulation von 1,8 Milliarden Tonnen mit 1,0% Rutil und 1,4% Grafit ist bereits das größte bekannte Vorkommen für Rutil auf der Welt. Die weiteren Bohrungen dienen dazu, die Grenzen für das generationsüberdauernde Projekt zu finden.Weiterhin wird das Optimierungsprogramm in Zusammenarbeit mit dem strategischen Investor Rio Tinto fortgesetzt.Die Bohrungen sind schnell und kostengünstig und Ziel ist es, die Grenzen des Projektes zu finden, um auch die benötigten Flächen besser eingrenzen zu können. Die Aktie nach dem starken Start in die Woche nun zwei Tage rückläufig, was ich als Kaufchance betrachte.