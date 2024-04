Abitibi Metals stellt geologisches 3D-Modell für die hochgradige Polymetalllagerstätte B26 vor

London, 18. April 2024 - Abitibi Metals Corp. (Abitibi oder das Unternehmen) (CSE: AMQ - WKN: A3EWQ3 - OTCQX: AMQFF) freut sich bekannt zu geben, dass das technische Team des Unternehmens ein erstes umfassendes geologisches 3D-Modell für die Polymetalllagerstätte B26 ("B26", das "Projekt" oder die "Lagerstätte") fertiggestellt hat. Am 16. November 2023 schloss das Unternehmen ein Optionsabkommen über die Polymetalllagerstätte B26 ab, um über einen Zeitraum von sieben Jahren 80 % von SOQUEM Inc. ("SOQUEM"), einer Tochtergesellschaft von Investissement Québec, zu erwerben (siehe Pressemitteilung vom 16. November 2023).Das neue geologische 3D-Modell stellt eine grundlegende Weiterentwicklung des Verständnisses der geologischen Kontrolle der Mineralisierung innerhalb der Lagerstätte B26 dar und soll das Vertrauen in die Bewertung des Mineralisierungspotenzials erhöhen und die derzeit laufenden Bohrplanungsinitiativen verfeinern.· Der Fußabdruck der Lagerstätte erstreckt sich über eine Streichenlänge von 1,6 km und 0,8 km in der Tiefe und nimmt einen Korridor von etwa 150 Metern Breite ein.· Besteht aus drei historischen Zonen1:o Feeder Cu Zone1:§ 3,71 Mt @ 2,01% Cu, 0,1% Zn, 0,87 g/t Au und 7 g/t Ag (angezeigt)§ 4,23 Mt @ 2,10% Cu, 0,4% Zn, 1,03 g/t Au und 7 g/t Ag (abgeleitet)o Horizon Zn1: 2,24 Mt @ 4,98% Zn, 0,24% Cu, 99 g/t Ag und 0,09 g/t Au (angezeigt)o Remobilisiertes Ag-Zn1: 0,81 Mt @ 3,02% Zn, 0,01% Cu, 138 g/t Ag und 0,07 g/t Au (angezeigt)· Das technische Modell von Abitibi wurde mit der Software Oasis montaj durch Anwendung eines Kriging-Tools erstellt. Es wurden mehrere Annahmen getestet, um die beste Ausrichtung zu den Gehaltsschalen zu finden, wobei 0,2 g/t Gold, 0,3 % Kupfer bzw. 5 g/t Silber verwendet wurden. Die Übung wurde sowohl anhand von Schnitten als auch von Plänen mit Bohrergebnissen validiert. Die illustrative Zusammenfassung wurde später in Leapfrog erstellt, wie in den Abbildungen 1 bis 6 unten hervorgehoben.· Aus der Überprüfung der Datenbank und der bisherigen Modellierungsarbeit durch das technische Team von Abitibi ergeben sich die folgenden Beobachtungen:o Einzelne Elemente: Jedes Element (Cu, Au, Ag, Zn) wurde während des Modellierungsprozesses aufgeschlüsselt, um die Trends innerhalb der Lagerstätte besser zu verstehen.o Einbruch: Insgesamt fällt das Kupfer-Gold-System, das das Hauptvolumen der Lagerstätte darstellt, entlang eines 40- bis 50-Grad-Trends mit einer Neigung von 70 Grad in Richtung Westen ab. Die bestätigte zinkreiche VMS-Linse, die den südlichen Kontakt des mineralisierten Systems markiert, folgt einem stärkeren Gefälle zwischen 50 und 70 Grad in Richtung Westen.o Lithologische und strukturelle Einflüsse: Die laufende Modellierung setzt die porphyrische Rhyolithkuppel, die Schwellen und den Grabenkomplex mit dem Großteil der Kupfer-Gold-Mineralisierung in Beziehung.o Geophysik: Zur Verbesserung des grundstücksweiten Zielmodells werden in Kürze eine Mag-Inversion entlang des B26-Korridors und eine grundstücksweite Gravitationsuntersuchung beginnen.o Erweiterungspotenzial: Durch die Modellierung des Oasis-Montaj-Gehalts, die Interpretation der einzelnen Abschnitte und die Beobachtungen der Phase-1-Bohrungen hat das Unternehmen vorrangige Erweiterungsziele und Trends innerhalb und außerhalb des Hauptlagerstättengebiets identifiziert, die im 2. und 3. Quartal bebohrt werden sollen. Das Unternehmen ist dabei, diese Ziele fertig zu stellen, die in späteren Veröffentlichungen beschrieben werden.· Unsere Phase-1-Bohrungen dienten der Verbesserung und Erweiterung des Modells durch:o North Bedrock / Open Pit: Zur Evaluierung des Tagebaupotenzials und möglicher oberflächennaher Erweiterungen der Hauptlagerstätte im Norden. Diese Tests erstrecken sich über eine Streichenlänge von 1,2 Kilometern.o Lücken füllen: Die bisherigen Bohrungen erfolgten in einem Abstand von 50 Metern; die Infill-Bohrungen wurden gezielt durchgeführt, um die hochgradigen Trends mit höherem Metallfaktor besser zu definieren. Dies wird dazu beitragen, die Ziele in der Tiefe für Bohrungen im weiteren Verlauf des Jahres besser zu definieren.o Erweiterung des Streichens: Die Bohrungen zielen darauf ab, die Streichenausdehnung der Lagerstätte sowohl bei den Zielen Satellite West als auch Eastern Extension zu erweitern.Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, sagte: "Wir freuen uns, unser neues 3D-Modell der Lagerstätte B26 vorstellen zu können, das die Größe, das Ausmaß und das Wachstumspotenzial der Lagerstätte verdeutlicht. In Kanada gibt es nur wenige Polymetallvorkommen dieses Gehalts und dieser Größe, und wir sind der Ansicht, dass diese Vorkommen sehr begehrt sein werden, wenn der Rohstoff- und Edelmetallmarkt weiter ausbricht. Wir werden das Modell weiter verfeinern, sobald wir die Ergebnisse erhalten, und dem Markt aktuelle Informationen zur Verfügung stellen. Wir warten immer noch auf die Ergebnisse von über 30 Bohrlöchern aus unserem Phase-1-Bohrprogramm, die wir in den kommenden Wochen bekannt geben werden.Abbildung 1 - KupferplanansichtFalls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_04_18_AMQ_News_1_a5d65c55d7.jpgAbbildung 2 - Längsansicht KupferFalls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_04_18_AMQ_News_2_fb499887b9.jpgAbbildung 3 - Planansicht GoldFalls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: ttps://cdn.investor-files.net/2024_04_18_AMQ_News_3_d110a2f9cc.jpgAbbildung 4 - Längsansicht GoldFalls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: ttps://cdn.investor-files.net/2024_04_18_AMQ_News_4_abe49ab054.jpgAbbildung 5 - Planansicht SilberFalls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_04_18_AMQ_News_5_86706eefd3.jpgAbbildung 6 - Planansicht SilberFalls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_04_18_AMQ_News_6_a56f6aaac1.jpg· Hauptlagerstätte B26: 36 Bohrlöcher mit insgesamt 10.469,5 Metern wurden abgeschlossen, um das Tagebaupotenzial und potenzielle neigungsaufwärts gerichtete, oberflächennahe Erweiterungen der Hauptlagerstätte im Norden zu evaluieren und Lücken im Modell zu schließen.· Satellit West: Es wurden 5 Bohrlöcher mit insgesamt 1.716 Metern abgeschlossen, um die geometrische Kontinuität einer potenziellen Satellitenzone 500 Meter westlich der Hauptlagerstätte zu erkunden.· Östliche Erweiterung: 3 Bohrlöcher mit insgesamt 1.317 Metern wurden abgeschlossen und zielen auf die Erweiterung der Hauptlagerstätte in Richtung Osten ab, wo bei historischen Bohrungen 2,45% Cu Eq auf 26,7 Metern, einschließlich 4,74% CuEq auf 11,7 Metern (1274-14-167), durchteuft wurden.· #1274-24-293 und #1274-24-294: Erprobung der Geometrie und Validierung (Infill & Erweiterung) der Mineralisierung innerhalb der Hauptlagerstätte; #293 und #294 unterstützten die These des Unternehmens, dass B26 oberflächennahes Potenzial besitzt; #293 ergab 2,6 % CuEq auf 37,0 Metern, beginnend in 106 Metern Tiefe, einschließlich 6,3 % CuEq auf 10,6 Metern, und #294 ergab 2,5 % CuEq auf 61,3 Metern, beginnend in 128,6 Metern Tiefe, einschließlich 11,4 % CuEq auf 10,6 Metern.· #1274-24-300 und #1274-23-301: Wurden geplant, um eine zentrale Ansammlung von Chalkopyritsträngen und Quarzgängen zu füllen, die die historischen, neigungsabwärts verlaufenden Löcher 1274-16-238 und 1274-16-240 durchschneiden. Die beiden Löcher sind seitlich etwa 150 Meter voneinander entfernt. #Bohrloch 301 durchschnitt 1,47 % CuEq auf 97,5 Metern, beginnend unter dem Grundgestein von 30,5 bis 128 Metern unterhalb des Bohrlochs, was einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit entspricht. Bei #300 wurde ein kürzerer hochgradiger Abschnitt mit 5,35 % CuEq auf 8,1 Metern von 251,45 bis 259,6 Metern durchteuft, der auch 1,1 g/t Au enthielt.· #1274-24-335 und 1274-24-334: wurden angelegt, um die Kontinuität einer potenziellen Satellitenzone 500 Meter westlich der Hauptlagerstätte zu testen. Bohrloch 1274-24-335 ergab Hinweise auf ein starkes VMS-System mit lokalen Sphaleritbändern und -stringern mit zugehörigem Chalkopyrit, das in Hornsteintuff vorkommt. Der beste Abschnitt aus #335 enthielt 1,05 % CuEq auf 8,6 Metern, gefolgt von niedriggradigeren mineralisierten Abschnitten mit 0,49 % CuEq und 0,82 % CuEq auf 7,55 Metern bzw. 6,4 Metern. Das Unternehmen wartet noch auf weitere Ergebnisse aus #1274-24-335; das vollständige Bohrloch wird in der nächsten Ergebnisveröffentlichung bekannt gegeben.· Die Ergebnisse von 33 Bohrlöchern stehen noch aus.Abbildung 7 - Regionale Abitibi-GrünsteinkarteFalls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_04_18_AMQ_News_7_96f339279e.pngDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen wurden von Martin Demers, P.Geo., OGQ Nr. 770, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ist und für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich ist. Abitibi Metals Corp. ist ein auf den Erwerb und die Exploration von Mineralien spezialisiertes Unternehmen in Quebec, das sich auf die Erschließung von hochwertigen Grund- und Edelmetallgrundstücken konzentriert, die bohrbereit sind und ein hohes Aufwertungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Abitibis Portfolio strategischer Grundstücke bietet eine reichhaltige Diversifizierung und beinhaltet die Option, 80 % der hochgradigen Polymetalllagerstätte B26 zu erwerben, die eine historische Ressourcenschätzung1 für 2018 von 7,0 Mio. Tonnen mit 2,94 % Cu-Äq (Ind) und 4,4 Mio. Tonnen mit 2. 97% Cu Eq (Inf) beherbergt, sowie das Goldprojekt Beschefer, wo historische Bohrungen vier historische Abschnitte mit einem Metallfaktor von über 100 g/t Gold identifiziert haben, wobei 55,63 g/t Gold auf 5,57 Metern und 13,07 g/t Gold auf 8,75 Metern in vier modellierten Zonen hervorzuheben sind.SOQUEM, eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec, widmet sich der Förderung der Exploration, Entdeckung und Erschließung von Bergbaugebieten in Québec. SOQUEM trägt auch zur Erhaltung einer starken lokalen Wirtschaft bei. Als stolzer Partner und Botschafter für die Erschließung des Mineralienreichtums von Québec setzt SOQUEM auf Innovation, Forschung und strategische Mineralien, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein.Im Namen des UnternehmensJonathon DeluceChief Executive OfficerDas Unternehmen ist auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv, um Stakeholder und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten, und ermutigt Aktionäre und Interessierte, dem Unternehmen über die folgenden Kanäle zu folgen und sich mit ihm auszutauschen, um über die neuesten Nachrichten, Brancheneinblicke und Unternehmensankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben:Twitter: https://twitter.com/AbitibiMetalsLinkedIN: https://ca.linkedin.com/company/abitibi-metals-corpFussnoten:Anmerkung 1: Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen. Der Emittent behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Quelle: Rapport Technique NI 43-101 Estimation des Ressources Projet B26, Québec, für SOQUEM Inc. von SGS Canada Inc. Yann Camus, Ing., Olivier Vadnais-Leblanc, Géo, SGS Canada - Geostat, Gültigkeitsdatum: April 18, 2018, Datum des Berichts: Mai 11, 2018Anmerkung 2: DieKupferäquivalentwerte wurden unter Verwendung von Metallpreisen von $4,00/lb Cu, $1,50/lb Zn, $20,00/Unze Ag und $1.800/Unze Au berechnet. Bei der Berechnung des Kupferäquivalents wird eine Metallgewinnung von 100 % zugrunde gelegt. Die Anwendung eines Kupferäquivalents ist ein Vergleichsmaßstab, der zur Nivellierung von variablen Metallverhältnissen verwendet wird. Die Ergebnisse stehen in keinem Zusammenhang mit der Gewinnung und dem Wert einer Bergbauproduktion.Anmerkung 3 - Quellen:Fayard, Q., Mercier-Langevin, P., Wodicka, N., Daigneault, R., & Perreault, S. (2020). Das B26 Cu-Zn-Ag-Au Projekt, Brouillan Volcanic Complex, Abitibi Greenstone Belt, Teil 1: Geologischer Rahmen und Geochronologie.Fayard, Q. (2020). CONTRÔLES VOLCANIQUES, HYDROTHERMAUX ET STRUCTURAUX SUR LA NATURE ET LA DISTRIBUTION DES MÉTAUX USUELS ET PRÉCIEUX DANS LES ZONES MINÉRALISÉES DU PROJET B26, COMPLEXE VOLCANIQUE DE BROUILLAN, ABITIBI, QUÉBEC.Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.Rechtliche Hinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen, die nicht auf historischen Informationen beruhen, sondern sich auf zukünftige Operationen, Strategien, Finanzergebnisse oder andere Entwicklungen im Projekt B26 oder auf andere Weise beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen und von denen sich viele in Bezug auf zukünftige Geschäftsentscheidungen ändern können. Diese Ungewissheiten und Eventualitäten können sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken und könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denjenigen abweichen, die in den von dem Unternehmen oder in seinem Namen gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl Abitibi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Alle Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen von Abitibi verlassen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet", "schätzt", "geht davon aus" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze (einschließlich negativer und grammatikalischer Abwandlungen) oder an Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnte" oder "eintreten". Die Exploration und Erschließung von Mineralien ist in hohem Maße spekulativ und mit einer Reihe von erheblichen inhärenten Risiken verbunden, die dazu führen können, dass das Unternehmen aus kommerziellen, technischen, politischen, behördlichen oder finanziellen Gründen nicht in der Lage ist, laufende oder geplante Projekte erfolgreich zu erschließen, oder dass sie, falls sie erfolgreich erschlossen werden, unter anderem aus den oben genannten Gründen nicht über die gesamte Lebensdauer der Mine wirtschaftlich rentabel bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen erfolgreich sein wird, um eine kommerzielle Mineralienproduktion zu erreichen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss vor dem Hintergrund der Betriebsphase betrachtet werden.Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.