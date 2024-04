Kitco-Umfrage: Main Street sät Zweifel; Wall Street glaubt an Gold

Der Goldpreis folgte in dieser Woche einem mittlerweile bekannten Muster: Er bewegte sich in einer hohen Handelsspanne, bis die Geopolitik den Markt zu Höchstständen schockierte, um dann wieder auf einen höheren Boden zurückzukehren. Eine Woche nach dem iranischen Drohnen- und Raketenangriff auf Israel, der die Spotpreise auf ein Allzeithoch von über 2.426 Dollar je Unze trieb, folgte die Antwort Israels, die den Goldpreis am späten Donnerstagabend wieder auf über 2.400 Dollar steigen ließ. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren zehn (71%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Drei (21%) Analysten erwarten Seitwärtsentwicklungen, während nur ein (7%) Befragter einen Preisrückgang prognostiziert.Außerdem gaben 149 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 96 (64%) der Meinung, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 29 (19%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 25 (17%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de