Russe unterstützte Ukraine-Krieg mit Geldwäsche und 65 Mio. $ Gold

Ein russischer Mann hat in Singapur gelagerte Goldbullion im Wert von über 65 Millionen US-Dollar gekauft, um damit die russische Militärinvasion in der Ukraine zu finanzieren, teilt die Straits Times mit. Das Gold wurde vom Edelmetallhändler Singapore Precious Metals Exchange (SGPMX) verkauft, der die Goldbullion im Freeport, einem sicheren Logistikzentrum in Changi North Crescent, lagert. SGPMX ist eine private Handels- und Lagerungsgesellschaft mit Sitz in Singapur. Sie ermöglicht ihren Kunden den Handel mit echtem Gold über eine globale Online-Börse, ähnlich wie Aktien an der Börse gehandelt werden.Der 42-jährige russische Staatsangehörige Feliks Medvedev wurde am 11. April 2023 in den Vereinigten Staaten wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts und Geldwäsche in 39 Fällen angeklagt. Am 22. Februar diesen Jahres bekannte er sich schuldig. Er räumte ein, in den USA ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft betrieben und in mehr als 1.300 Transaktionen über 150 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern bewegt zu haben. Davon wurden mehr als 65 Millionen US-Dollar für den Kauf des Goldes von SGPMX verwendet.Zwei weitere Russen und eine Moskauer Unternehmensberatungsfirma sollen mit Medvedev bei der Überweisung der Gelder und der Wäsche der illegalen Erlöse zusammengewirkt haben. Der 42-jährige Alexey Chubarov und der 31-jährige Lev Solyannikov sollen Medvedev über die eingehenden Geldtransfers informiert und Anweisungen für weitere Überweisungen gegeben haben, unter anderem an SGPMX, um Goldbullion zu kaufen.US-Justizminister Merrick B. Garland erklärte am 22. Februar, dass die illegalen Gelder dazu dienten, die russische Invasion in der Ukraine zu finanzieren. "Das Justizministerium ist mehr denn je entschlossen, den Fluss illegaler Gelder zu stoppen, die Putins Krieg anheizen, und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die ihn weiterhin ermöglichen", sagte er. "Aus diesem Grund kündigen wir heute mehrere zusätzliche Durchsetzungsmaßnahmen des Justizministeriums an, um gegen sanktionierte Unterstützer des Kremls und des russischen Militärs strafrechtlich vorzugehen und deren Vermögen zu beschlagnahmen." Medvedev wird voraussichtlich am 7. Mai verurteilt werden.