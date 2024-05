Goldrally lässt Vermögensverwalter zweifeln, ob der Preis noch stimmt

Am Montag dieser Woche kletterte der Preis des gelben Edelmetalls auf ein Rekordhoch von 2.450 Dollar je Unze und legte damit seit dem 5. Oktober, kurz vor Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten, um 25% zu, berichtet FT . Diese Rally wurde durch das Zerbrechen des globalen Währungssystems unterstützt, da Länder wie Russland und China versuchen, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu lockern. Chris Forgan, Multi-Asset-Portfoliomanager bei Fidelity, meint jedoch: "Die Millionen-Dollar-Frage als Investor ist: Ist das noch gerechtfertigt?"Eines der rätselhaften Elemente bei der Bewertung des jüngsten Goldpreisanstiegs ist seine Abkopplung von zwei normalerweise eng miteinander verbundenen Variablen: dem US-Dollar und den inflationsbereinigten Renditen der US-Staatsanleihen. "Die Kiefer haben sich geöffnet", erklärte Forgan, der die Goldquote in seinem Portfolio von 6% auf 3% gesenkt hat, um von dem jüngsten Preisanstieg zu profitieren. Ein wichtiger Grund für diese Diskrepanz ist, dass die Zentralbanken seit Anfang 2022 ihre Goldreserven in einem noch nie dagewesenen Ausmaß aufgestockt haben, um ihre Widerstandskraft gegen westliche Sanktionen zu erhöhen, die die Vormachtstellung des US-Dollar im Welthandel aushöhlen könnten.Selbst als die Erwartungen auf Zinssenkungen in den USA in den letzten Monaten zurückgeschraubt wurden, stieg der Goldpreis weiter an. John Reade, leitender Marktstratege des WGC, meinte, dass dies darauf hindeutet, dass die Gründe für den Goldkauf "nicht wirklich viel mit den USA und den westlichen Finanzmärkten zu tun haben". Stattdessen glaubt er, dass die Gründe viel mehr mit dem zu tun haben, was er als "sanfte Entdollarisierung" bezeichnet - bei der Länder außerhalb des US-Verbündeten-Netzwerks ihre Währungsreserven in Gold diversifizieren, teilweise weil keine andere Währung in der Lage ist, die Lücke zu füllen.© Redaktion GoldSeiten.de