Defla X - Nichts Neues nur letztes Aufbäumen

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen hat uns nicht verlassen. Insbesondere ist diese – in den Regionen, wo sie vorherrscht (und das sind nicht alle) – vollständig divergent zum Rest der Welt, der wegen der Gegenmaßnahmen dann deflationiert.Die Fremdwährungsmanipulation hat nach kurzer Abschwächung in der Vorwoche nun wieder zugenommen und das angeheizt vom Protokoll der letzten Offenmarktsitzung der US-Zentralbank. In diesem war abermals außer Wirrwarr nichts zu entdecken, von deutlicher Zinssenkung in 2024 bis hin zu Zinserhöhungsbereitschaft war alles enthalten, was maximale Richtungslosigkeit erzeugt.Der zweite große Event der Woche waren bessere als erwartet Unternehmensergebnisse des AI-Industrie-Vorreiters NVDA. Zuerst führte das Protokoll der FED zum plötzlichen Wiederanstieg der Kapitalmarktzinsen (= Senkung der Kurse der Staatsanleihen)dann zum Kursrückgang der Aktienmärkte (weißer Strich)(dasjenige Geld, das in USD ausgeborgt war, mußte aufgrund der hawkischen FED reduziert werden)Aber die NVDA und Co. mußte man trotzdem mit irgendetwas kaufen, weil so sexy (grüner Strich am selben Chart) und deshalb noch mehr Fremdwährungskredit verwenden. Erst das ist dann eine noch weitere Steigerung des negativen Treibers für Goldwelches nach frischem All-Time-High dann sank und dies eben genau wegen der oben beschriebenen Gründe.Silber schloß sich anBitCoin im Wirrwarrweil von der FED gebremst wie Gold auch, aber von Ether gezogen,welches von Spekulationen über Zulassung eines ETF nach oben gedrückt wurde.Mehr zu berichten gibt es nicht, daher Schönes Wochenende!© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.