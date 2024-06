Globale Staatsverschuldung erreichte 97 Bio. $ 2023  Entwicklungsländer besonders betroffen

Wie die Vereinten Nationen am Dienstag mitteilten, ist die weltweite Staatsverschuldung im vergangenen Jahr auf den Rekordwert von 97 Billionen Dollar gestiegen. Rund ein Drittel davon entfällt auf Entwicklungsländer, deren Fähigkeit, grundlegende öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung und Klimaschutz zu bezahlen, dadurch eingeschränkt wird, schreibt Yahoo Finance Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) hat festgestellt, dass die Schulden der Regierungen seit 2022 um 5,6 Billionen Dollar angestiegen sind. In ihrem Bericht mit dem Titel "A World of Debt" (Eine Welt der Schulden) stellt die Organisation fest, dass die hohen Zinszahlungen das Wachstum wichtiger öffentlicher Ausgaben übersteigen. "Entwicklungsländer dürfen nicht gezwungen werden, zwischen dem Schuldendienst und der Versorgung ihrer Bevölkerung zu wählen", heißt es in dem Bericht. "Die internationale Finanzarchitektur muss sich ändern, um den Menschen und dem Planeten eine Zukunft in Wohlstand zu sichern.Dem Bericht zufolge lagen die USA im vergangenen Jahr mit einer Staatsverschuldung von mehr als 33 Billionen Dollar weltweit an der Spitze, gefolgt von China mit knapp 15 Billionen Dollar und Japan mit 10,6 Billionen Dollar. Ägypten, Mexiko, Brasilien und Indien gehören neben China zu den Entwicklungsländern mit der höchsten Staatsverschuldung. Globale Schocks haben jedoch die Volkswirtschaften in Afrika erschüttert, wo die durchschnittliche Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr auf 62% gestiegen ist. Da die Kosten für die Kreditaufnahme in vielen Teilen der Welt im vergangenen Jahr gestiegen sind, haben sich die Zinsen für die Staatsverschuldung auf 847 Milliarden Dollar erhöht – ein Anstieg um 26% gegenüber dem Vorjahr, so das UN-Büro.© Redaktion GoldSeiten.de