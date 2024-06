US-Staatsanleihen mit Minus im April

Das US-amerikanische Finanzministerium veröffentlichte kürzlich die Daten zu den Beständen der US-Staatsanleihen zum April 2024. Die drei Top-Positionen bleiben weiterhin erhalten, mit Japan an der Spitze der Auslandsgläubiger mit 1.150,3 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu März verkaufte Japan also 37,5 Milliarden Dollar. Jährlich betrachtet, ließ sich ein Anstieg von 24,5 Milliarden im Vergleich zu April 2023 feststellen.An zweiter Stelle stand erneut China mit 770,7 Milliarden Dollar. Damit verzeichnete China nach drei Monaten kontinuierlicher Verkäufe erstmals in diesem Jahr ein Plus. Im Jahresvergleich lag China 98,2 Milliarden Dollar hinter dem Stand von April 2023.Auch auf dem dritten Platz lässt sich weiter keine Veränderung feststellen. Hier befand sich weiterhin das Vereinigte Königreich mit Staatsanleihen im Wert von 710,2 Milliarden Dollar. Es ergab sich ein Minus von 17,9 Milliarden Dollar. Im April 2023 lagen sie bei 625,1 Milliarden, was einen jährlichen Anstieg von 85,1 Milliarden Dollar bedeutet.Insgesamt sank die Summe der von Ausländern gehaltenen US-Anleihen auf 8018 Milliarden Dollar. Einen Monat zuvor waren es 8084,3 Milliarden. Sie verzeichneten also ein Minus von 66,3 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag die Gesamtsumme bei 7506,1 Milliarden Dollar, was einem jährlichen Anstieg von 511,9 Milliarden entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de