Zunehmender Goldschmuggel am Flughafen von Mumbai - mehr als 50% entkommen

Am Flughafen von Mumbai wurde im GJ24 ein Anstieg der Beschlagnahmungen von Gold um 73% verzeichnet. Ein Zollbeamter, der anonym bleiben wollte, meinte laut der India Times , dass Schmuggler zunehmend die Dienste von Ausländern in Anspruch nehmen, insbesondere von Sudanesen, Nigerianern und Thailändern, von denen die meisten Frauen sind.Ein anderer Beamter erklärte, dass die Schmugglersyndikate ständig auf der Suche nach Menschen aus armen Ländern seien, die bereit sind, das Risiko auf sich zu nehmen. "Mehr als 40% bis 50% der Schmuggler entkommen mit der Schmuggelware, und diejenigen, die gefasst werden, sind wahrscheinlich nur die Spitze des Schmuggel-Eisbergs", so der Beamte.Der internationale Flughafen der Stadt sei seit jeher ein beliebtes Ziel für Goldschmuggler, und zentrale Behörden wie der Zoll und das Directorate of Revenue Intelligence (DRI) haben ihre Kontrollen am Flughafen in den letzten Monaten verstärkt.In den Jahren 2023-24 verzeichnete der Zoll in der Stadt 1.809 Fälle von Goldbeschlagnahmungen. Die Behörde deckte Fälle von Goldschmuggel mit raffinierten Methoden auf, die von der Tarnung des Goldes als alltägliche Gegenstände wie Shampoo und Lotion bis hin zu eher ungewöhnlichen Gegenständen wie im Rahmen versteckten Fahrradteilen reichten. Beamte des DRI und des Enforcement Directorate (ED) fanden ebenfalls Passagiere, die Gold in Kaugummiverpackungen, Nähmaschinen, Rollstuhlrahmen und Kofferauskleidungen versteckt hatten.