Fast ein Viertel der APAC-Vermögensbesitzer investieren nicht in Gold

Anleger im Asien-Pazifik-Raum (APAC) nutzen Gold zunehmend als Basisinvestment in ihren langfristigen Portfolios. Dennoch hat fast ein Viertel (24%) kein Engagement in dem Edelmetall, wie laut finews.asia eine Umfrage mit dem Titel "Gold Perceptions Survey" von State Street Global Advisors und dem World Gold Council zeigt. Die am häufigsten genannten Hindernisse wären die Tatsache, dass Gold keine Kupons oder Dividenden ausschüttet (59%), die Schwierigkeit, den intrinsischen Wert zu berechnen, da es kein etabliertes Modell gibt (37%), und die geringere Attraktivität aufgrund von Schwankungen des US-Dollars (25%).Die am häufigsten genannten Vorteile für jene die bereits in Gold investiert haben seien vor allem die bewährte Diversifizierung, insbesondere in Zeiten finanzieller Turbulenzen und wirtschaftlicher Unsicherheit (59%), eine höhere risikobereinigte Rendite (37%) und die Absicherung gegen einen schwächeren US-Dollar (37%).Die Umfrage basierte auf Interviews mit 850 Beratern, Finanzberatern, Privatkunden und Institutionen weltweit, darunter 63 Vermögensverwalter in APAC. Von den Befragten waren 32% Chief Investment Officers und 68% Direktoren, jeweils mit einem investierbaren Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de