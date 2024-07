Ryan McIntyre: Warum die Kursbewegungen bei Goldminenaktien ungewöhnlich sind

Goldminenunternehmen sollten etwa doppelt so hoch bewertet sein wie der Metallpreis, aber das ist nicht der Fall, stellte Ryan McIntyre, geschäftsführender Gesellschafter von Sprott, fest. Am Dienstag sprach McIntyre mit Kitco Mining. Sprott bietet Anlagen in Edelmetallen und kritischen Rohstoffen, einschließlich Gold, Silber, Platin und Palladium und besitzt ein verwaltetes Vermögen von rund 29,4 Milliarden US-Dollar.Obwohl der Goldpreis mehrere Allzeithochs erreicht hat, haben sich die Goldminenaktien noch nicht so stark erholt. Der VanEck Gold Miners ETF hat seit Jahresbeginn nur um 10% zugelegt. McIntyre rechnet mit einem Verhältnis von zwei zu eins bei der Performance von Goldminenaktien.Er erklärt in dem Interview: "Wenn Gold also um 13% steigen würde, würden wir erwarten, dass Minenaktien um etwa 26% steigen würden – plus oder minus – und das liegt wirklich an der operativen Hebelwirkung, die alle Minenunternehmen haben. […] Das haben wir noch nicht gesehen, und das ist gut so. Wenn man heute investieren will, sind Goldminenaktien eine gute Wahl. Sie haben in diesem Jahr nicht einmal mit dem Goldpreis Schritt gehalten."© Redaktion GoldSeiten.de