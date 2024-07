Trump-Attentat: Gold könnte Rekordhoch erreichen, Potential für Dollar & Kryptowährungen

Marktbeobachter gehen davon aus, dass Anleger zunächst traditionelle sichere Häfen bevorzugen werden und sich möglicherweise auf Transaktionen konzentrieren, die am stärksten mit den Chancen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump verbunden sind, nach dem überstandenen Attentat ins Weiße Haus einzuziehen. Dies geht aus einem Bericht von News24 hervor. "Es besteht kein Zweifel, dass es am frühen Morgen in Asien einige protektionistische oder Fluchtbewegungen geben wird", sagte Nick Twidale, leitender Marktanalyst bei ATFX Global Markets. "Ich vermute, dass Gold ein neues Allzeithoch erreichen könnte, dass der Yen und der Dollar gekauft werden und dass es auch Zuflüsse in Staatsanleihen geben wird."Erste Marktkommentare deuten darauf hin, dass die Schüsse auf Trump bei einer Versammlung in Pennsylvania am Samstag die Trader dazu veranlasst haben könnten, seine Erfolgschancen bei den Wahlen im November zu erhöhen. Seine Unterstützung für eine lockerere Fiskalpolitik und höhere Zölle wird allgemein als vorteilhaft für den Dollar und schwächend für Staatsanleihen angesehen. Ein früher Indikator für die Marktstimmung am Wochenende war der Anstieg des Bitcoin-Kurses auf über 60.000 Dollar, was wahrscheinlich Trumps kryptofreundliche Haltung widerspiegele. Andere Vermögenswerte, die positiv mit dem sogenannten Trump-Trade in Verbindung gebracht werden, sind Aktien von Energieunternehmen, privaten Gefängnissen, Kreditkartenunternehmen und Krankenversicherungen.Bezüglich Anleiheinvestoren meinte Marko Papic, Chefstratege bei BCA Research Inc. in Kalifornien: "Der Anleihemarkt sollte sich irgendwann der Tatsache bewusst werden, dass die Chancen von Präsident Trump, ins Weiße Haus einzuziehen, höher sind als die seiner Konkurrenten. […] Und ich bleibe dabei, dass mit seinen steigenden Chancen auch die Wahrscheinlichkeit von Unruhen am Anleihemarkt steigen sollte." Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com, erklärte außerdem, er habe nach der Schießerei Kundenströme in Bitcoin und Gold beobachtet. "Diese Nachricht markiert einen Wendepunkt in den politischen Normen der USA", so der Analyst. "Für die Märkte bedeutet das, Handel in sicheren Häfen, aber mit einer Tendenz zu nicht-traditionellen Häfen."© Redaktion GoldSeiten.de