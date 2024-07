Gold bei neuen Allzeithochs  große Zinschancen für September

Der Goldpreis kletterte am Dienstag auf ein neues Allzeithoch von 2.469 US-Dollar (am Mittwochmorgen auf dem asiatischen Markt dann auf 2.482 US-Dollar), da sich die Erwartung verfestigten, dass die US-Notenbank im September mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen wird. Dies und die steigenden Chancen, dass der ehemalige Präsident Donald Trump die Wahlen im November gewinnt, stützten das gelbe Metall, wie FXStreet schreibt.Die unter den Erwartungen liegenden Zahlen zur Verbraucherinflation in der vergangenen Woche haben die Metallpreise vor dem Hintergrund der taubenhaften Haltung der Fed nach oben getrieben. Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September bei 100% liegt, während nur ein kleiner Teil der Ökonomen eine Lockerung um 50 Basispunkte erwartet.Darüber hinaus haben die politischen Entwicklungen des vergangenen Wochenendes, an denen der ehemalige Präsident Trump beteiligt war, dem Gold Auftrieb gegeben. Trumps Präsidentschaft wird darauf abzielen, die Zölle zu erhöhen und die Steuern zu senken, was höchstwahrscheinlich das US-Haushaltsdefizit erhöhen und Inflationsdruck erzeugen wird.In der Zwischenzeit sprach der Fed-Vorsitzende Jerome Powell vor dem Economic Club of Washington, wo er die Wirtschaft als gut bezeichnete und hinzufügte, dass die Fed die Kreditkosten senken werde, sobald sie sicher sei, dass sich die Inflation dem Ziel von 2% nähere. Das US Census Bureau berichtete, dass die Einzelhandelsumsätze im Juni wie erwartet unverändert blieben. Ohne Kraftfahrzeuge stiegen die Umsätze jedoch stark an und übertrafen die Prognosen.© Redaktion GoldSeiten.de