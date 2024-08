Indische Haushalte halten 11% des weltweiten Goldes

Gold gilt als Symbol für Wohlstand, als wertvolles Gut und als grundlegender Bestandteil des täglichen Lebens. Es symbolisiert Reinheit, Wohlstand und Heiligkeit und spielt in der indischen Kultur eine wichtige Rolle. Feste, einschließlich Hochzeiten, werden dort hauptsächlich mit Gold gefeiert. Wie schlicht oder extravagant eine Hochzeit auch sein mag, jeder indische Hochzeitsbrauch hat seine Wurzeln im Gold, und keine indische Hochzeit ist vollständig ohne Goldgeschenke. Dies schreibt die Seite Daily Sun In der Regel werden Frauen mit Gold beschenkt und vererben es von Generation zu Generation, so dass der Goldbestand ebenfalls zunimmt. Der Direktor des World Gold Council (WGC) India, Somasundaram, sagte, die Studie für 2020-21 zeige, dass indische Haushalte 21.000 bis 23.000 Tonnen Gold besitzen. Bis 2023 sei diese Menge auf über 25 Millionen Kilogramm, also etwa 24.000-25.000 Tonnen, anwachsen. Diese Goldmenge deckt 40% des indischen BIP ab. Einem Bericht der Oxford Gold Group zufolge befinden sich 11% des weltweiten Goldes in indischen Haushalten. Das seien mehr als die Reserven der USA, des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Schweiz und Deutschlands zusammen, heißt es bei Daily Sun.Die Vereinigten Staaten führen die Liste der Goldreserven an. Laut dem Bericht von Wirtschaft und Märkte verfügt das Land über 8.133,5 Tonnen Goldreserven (Stand von Ende 2023). Gold macht 75% der Währungsreserven des Landes aus. Deutschland liegt mit 3.359,1 Tonnen Gold an zweiter Stelle. Laut Oxford haben die Deutschen in letzter Zeit stark in Gold investiert. Deutschland führe die Liste der Länder an, die weltweit Gold kaufen, so der Artikel. Italien liege mit 2.451,8 Tonnen Gold weltweit an dritter Stelle.© Redaktion GoldSeiten.de