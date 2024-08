Ghana eröffnet Goldscheideanstalt mit 20% staatlicher Beteiligung

Ghana hat am Donnerstag seine erste kommerzielle Goldscheideanstalt mit staatlicher Beteiligung eröffnet. Dies ist Teil der Bemühungen von Afrikas führendem Goldproduzenten, einen Mehrwert zu schaffen und mehr aus dem Edelmetall zu machen, das seit Jahrhunderten im Land abgebaut wird, heißt es auf der Seite Zawya.com . Die Royal Ghana Gold Refinery – eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen dem indischen Unternehmen Rosy Royal Minerals und der Zentralbank von Ghana, an der die Zentralbank mit 20% beteiligt ist – hat eine Kapazität von 400 Kilogramm Gold pro Tag.Die Royal Gold Refinery wird das Gold aus dem Kleinbergbau beziehen, bevor sie Lizenzen für die Verarbeitung des Goldes von großen Bergbauunternehmen erwirbt. Bei der Eröffnung in der Hauptstadt Accra sagte Vizepräsident Mahamudu Bawumia, die Eröffnung der Royal Gold Refinery markiere "eine neue Ära", die dazu beitragen werde, den Goldschmuggel einzudämmen und die nationalen Einnahmen aus dem Edelmetall zu erhöhen.Er erklärte: "Mit der Möglichkeit, unser Gold zu verarbeiten, werden wir in der Lage sein, es zu einem angemessenen Preis zu verkaufen, so dass sein wirtschaftlicher Wert innerhalb unserer Grenzen bleibt und gleichzeitig viele Arbeitsplätze für junge Menschen geschaffen werden." Die Scheideanstalt werde 80 bis 120 direkte und 500 indirekte Arbeitsplätze schaffen, sagte Bawumia.© Redaktion GoldSeiten.de