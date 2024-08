Jim Rogers: "Indische Frauen haben unglaubliche Mengen an Gold und Silber"

Der Milliardär und Investor Jim Rogers hat nach eigenen Angaben viel über Gold und Silber von indischen Frauen gelernt. In einem Interview mit NDTV Profit sagte der in Singapur ansässige Rohstoffguru, dass die starke Vorliebe der indischen Frauen für diese Edelmetalle seine Sichtweise geprägt habe. Nach seinem Studium in Yale und Oxford war Rogers Mitbegründer des Quantum Fund, einer globalen Investmentpartnerschaft.Im Gespräch über seinen Werdegang erklärte der 81-Jährige, warum es besser sei, in Edelmetalle zu investieren. "Ich habe in meinem Leben als Investor viele Fehler gemacht. Ich habe viele Börsenbewegungen in meiner Karriere verpasst und ganz sicher habe ich den indischen Markt verpasst. Das ist mir peinlich, denn ich habe in meinem Leben viele Male in Indien investiert", so Rogers.Von den Indern, vor allem von den Frauen, habe er viel über Gold und Silber gelernt. "Ich besuchte indische Märkte und sah indische Frauen mit unglaublichen Mengen an Silber und Gold. Also habe ich gelernt [...]. Sie haben mir viel über diese Metalle beigebracht", erklärte Rogers. Es sei wichtig, Gold und Silber in Tresoren zu lagern. "Wenn ein Problem auftaucht, ist man sehr glücklich. Du hast ein bisschen Gold im Schrank. Ich hoffe, dass in deinem oder meinem Leben nie ein Problem auftaucht, aber wenn doch... Ich bin ein alter Bauer, und wir alten Bauern wissen, dass es besser ist, etwas Gold und Silber zu haben, wenn Probleme auftauchen", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de