Paul Dunne: Südafrikas Platinbergbau im permanenten Rückgang

Der südafrikanische Platinbergbau sei in eine Phase des unumkehrbaren Rückgangs eingetreten, da die Produzenten mit niedrigen Preisen zu kämpfen hätten und die Nachfrage unter dem Aufkommen batteriebetriebener Elektrofahrzeuge leide, sagte Paul Dunne, CEO von Northam Platinum, laut Reuters am Freitag. Der Preis für das weiße Metall, das vor allem in Autokatalysatoren verwendet wird und einst über 2.000 $ pro Unze kostete, ist seit Anfang letzten Jahres um 13% auf 939 $ pro Unze gefallen.Nach Angaben von Johnson Matthey ist die Platinproduktion in Südafrika, dem weltweit größten Anbieter des Metalls, seit einem Höchststand von rund 5,3 Millionen Unzen im Jahr 2006 allmählich zurückgegangen. Dunne sagte, er erwarte, dass die südafrikanische Produktion in den nächsten fünf Jahren um etwa 10% von derzeit 3,9 Millionen Unzen auf etwa 3,5 Millionen Unzen zurückgehen werde.Die südafrikanische Produktion sei durch jahrelange Unterinvestitionen in neue Minen beeinträchtigt worden, während das Wachstum bei batteriebetriebenen Fahrzeugen die Nachfrage gedrückt habe, sagte Dunne. "Wir haben diese Anlagenbasis nicht ersetzt, und die Anlagenbasis ist ein endliches Gut, alle Minen sind vom ersten Tag an endliche Assets", so Dunne. "Dies wird die natürliche Erschöpfung von Südafrikas alternden Schächten noch verstärken." Der CEO schätzt, dass die Platinproduktion branchenweit alle fünf Jahre um 500.000 Unzen zurückgehen wird, da Investoren zögern, in den Bau neuer Minen zu investieren.Der Rückgang des Sektors spiegelt den Rückgang der südafrikanischen Goldminenindustrie wider, die nach Angaben des World Gold Council einst die größte der Welt war und heute nur noch auf Platz 12 rangiert.© Redaktion GoldSeiten.de