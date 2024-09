Brien Lundin: Goldpreis in Bewegung, welche Aktien geben am meisten Auftrieb?

In einem Interview mit dem Investing News Network äußerte sich Brien Lundin, Herausgeber des Gold Newsletter, zur jüngsten Entwicklung des Goldpreises und zu der Frage, welche Aktien wahrscheinlich den größten Impuls auf die Goldpreisentwicklung ausüben werden. "Der Ort, an dem man im Moment den größten Einfluss auf die Goldpreisentwicklung erwarten kann, sind Junior-Silberminenaktien – diejenigen, die über Silberressourcen verfügen", erklärte er. "Ich denke, sie werden abheben, so wie wir es im Frühjahr 2020 gesehen haben, als wir einen enormen Anstieg bei den Silberminenaktien hatten. Ich denke, das wird sich wiederholen."Lundin äußerte sich positiv über die Aussichten für Gold, das weiterhin neue Allzeithochs erreicht. "Gold ist in einer einzigartigen Position, um zu profitieren, egal was passiert", sagte er. "Wenn es keine Landung gibt – oder eine langsame Landung – und wir uns in einem leichteren Umfeld für Geld befinden und die Realzinsen sinken, dann werden sich Gold, Metalle und Bergbauunternehmen gut entwickeln und meiner Meinung nach mit Aktien mithalten können." Lundin glaubt, dass sich das gelbe Metall auch in einem Rezessionsszenario gut entwickeln wird. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten – die Wahrscheinlichkeit einer Rezession schätzt er derzeit auf 40% bis 50%.Er informierte auch über die New Orleans Investment Conference, die vom 20. bis 23. November stattfinden wird. In diesem Jahr findet die Konferenz zum 50. Mal statt, und Lundin sagte, sein Team werde alle Register ziehen – zu den Rednern gehören Rick Rule, Jim Grant, Brent Johnson, Danielle DiMartino Booth, Lawrence Lepard, Peter Boockvar und viele andere.© Redaktion GoldSeiten.de