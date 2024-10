BRICS-Gipfel: Russlands Versuch die Dollar-Dominanz zu beenden

Russland versucht, die BRICS-Länder davon zu überzeugen, eine alternative Plattform für den internationalen Zahlungsverkehr zu schaffen, die immun gegen westliche Sanktionen ist, wenn es am morgigen Dienstag die Staats- und Regierungschefs der Gruppe zu einem Gipfeltreffen empfängt. Dies geht aus einem Bericht von Reuters hervor. Präsident Wladimir Putin will die BRICS-Staaten – zu denen neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika auch Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören – als starkes Gegengewicht zum Westen in der Weltpolitik und im Handel etablieren.Das Gipfeltreffen vom 22. bis 24. Oktober in Kasan wird von Moskau als Beweis für das Scheitern der westlichen Bemühungen, Russland zu isolieren, angeführt. Russland will, dass andere Länder mit ihm zusammenarbeiten, um das globale Finanzsystem zu erneuern und die Vorherrschaft des US-Dollars zu beenden. Im Mittelpunkt steht dabei der Vorschlag für ein neues Zahlungssystem, das auf einem Netzwerk von Geschäftsbanken basieren soll, die über die Zentralbanken der BRICS-Länder miteinander verbunden sind, heißt es in einem Dokument des russischen Finanzministeriums und der russischen Zentralbank.Das System würde die Blockchain-Technologie nutzen, um digitale Token zu speichern und zu übertragen, die durch nationale Währungen gedeckt sind. Dies wiederum würde einen einfachen und sicheren Austausch dieser Währungen ermöglichen und die Notwendigkeit von Dollar-Transaktionen umgehen. Russland sieht darin eine Möglichkeit, die zunehmenden Probleme bei der Abwicklung von Handelszahlungen zu lösen, da Handelspartner befürchten von den sekundären Sanktionen der USA betroffen zu sein.Jaroslaw Lissowolik, Gründer der Denkfabrik BRICS+ Analytics, sagte, die Schaffung eines solchen Systems sei technisch machbar, werde aber einige Zeit in Anspruch nehmen. "Nach der beträchtlichen Erweiterung der BRICS-Mitgliedschaft im vergangenen Jahr ist es wahrscheinlich schwieriger geworden, einen Konsens zu erreichen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de