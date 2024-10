Vault Minerals: Ressourcen- und Reserven-Bericht

Vault Minerals hat heute den jährlichen Ressourcen- und Reserven-Bericht veröffentlicht: Link In den Ressourcen kommt Vault Minerals nun auf 12,26 Millionen Unzen Gold, wobei knapp 11 Millionen Unzen davon in Westaustralien liegen und knapp 1,3 Millionen Unzen befinden sich auf der Sugar Zone in Kanada. Hinzu kommen noch 15.000 Tonnen Kupfer auf Deflector:In den Reserven hat Vault derzeit 3,4 Millionen Unzen Gold und 2.300 Tonnen Kupfer:Vault hat rund 11 Millionen Unzen Gold in Westaustralien und zusätzlich die Sugar Zone Mine in Kanada, auf der aktuell nicht mehr produziert wird.Das Management zeigt sich optimistisch, dass diese Akquisition in der Vergangenheit kein Fehler war. Allerdings könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man in dem aktuell guten Goldpreisumfeld ein ordentliches Angebot für diese kanadische Mine nicht ablehnen würde, um sich wieder komplett auf Westaustralien zu fokussieren.Die Ressourcen und Reserven sind ausreichend, zumal man bei den Untertageminen in den seltensten Fällen sehr große Reserven vorab aufbauen kann, da dies zu aufwändig und teuer wäre, im Vergleich zu Übertageminen.Mit ca. 218 AUD (146 USD) je Ressourcen-Unze im Boden erscheint Vault von dieser Perspektive her günstig bewertet. Bei Produzenten werden gerne höhere Bewertungen angesetzt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.