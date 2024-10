Capricorn Metals Ltd.: Quartalsbericht zur Exploration

Goldproduzent Capricorn heute mit dem Explorationsbericht für die abgelaufenen drei Monate: Link Auf über 70 Seiten hat der Produzent die Explorationsarbeiten aufbereitet, die in den vergangenen Monaten abgeschlossen wurden. Auf dem Mt Gibson Projekt war Capricorn Metals wieder sehr aktiv und es wurden Bohrungen innerhalb der bekannten Ressourcen-Zonen und außerhalb dieser durchgeführt.Spannende Treffer unterhalb der beiden Open-Pits Orion und Lexington. Diese hochgradigen Adern sind ein sehr gutes Zeichen dafür, dass sich die Vererzungen in die Tiefe fortsetzen (Option für Untertagemine) und das mit super Gold-Gehalten:Gute Treffer auch auf dem "Capricorn" Gebiet:Das Unternehmen bohrt auf MT Gibson nahezu ohne Unterbrechung und diese gründlichen Vorarbeiten werden dazu führen, dass das sehr erfahrene Management erneut einen "wasserdichte" Minenplan für diese neu zu errichtende Mine erstellen werden.Capricorn ist ein Unternehmen von höchster Qualität und das Management ruht sich nicht auf dem Erreichten aus, sondern arbeitet bereits sorgfältig an der nächsten Mine. Mich würde es auch nicht wundern, wenn nach Karlawinda und MT Gibson noch eine dritte Mine das Portfolio ergänzt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.