Jeffrey Christian: Was passiert mit Gold und Silber nach den US-Wahlen?

In einer neuen Präsentation erörtert Jeffrey Christian von der CPM Group die aktuelle Lage auf den Gold- und Silbermärkten in einer Zeit erhöhter globaler, wirtschaftlicher und finanzieller Unsicherheit. Christian geht auf die bevorstehenden Wahlen in den USA, die geopolitischen Risiken und die Wirtschaftsprognosen des Internationalen Währungsfonds sowie deren Auswirkungen auf die Edelmetallpreise ein. Er äußert seine Besorgnis über die politische Dysfunktionalität und wie sich diese auf die Preise auswirken könnte.Das Video endet mit einer Diskussion darüber, wie Anleger ihre Edelmetallportfolios verwalten sollten, wobei er betont, dass wir uns nach wie vor in einem Zyklus von Rekordpreisen befinden, mit Dips zwischen den Hochs.© Redaktion GoldSeiten.de