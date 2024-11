Joe Cavatoni: Goldnachfrage verzeichnet Rekord in Q3; Westliche ETF-Käufer zurück in Aktion

Joe Cavatoni, Senior Market Strategist, Americas, beim World Gold Council, sprach mit Investing News über die Trends der Goldnachfrage im dritten Quartal und erläuterte, was das Metall bis Ende 2024 antreiben könnte. Unter Bezugnahme auf den jüngsten Bericht des World Gold Council hob er die Rückkehr westlicher Anleger in börsengehandelte Fonds hervor. Angesichts der sinkenden Zinssätze und der anhaltenden geopolitischen Turbulenzen sind sie kauffreudiger geworden."Der Gesamtbestand an Gold in den Anlageportfolios ist stabil geblieben, aber die tatsächliche Aufstockung der Goldallokation hat dazu geführt, dass die Opportunitätskosten bzw. die Kosten für den Anleger auf dem westlichen Markt gesunken sind, und genau das sehen wir jetzt", erklärte Cavatoni in dem Interview. Er sprach auch darüber, wie sich die bevorstehenden US-Wahlen auf Gold auswirken könnten, sowie über andere Segmente der Nachfrage nach dem gelben Metall, einschließlich der Nachfrage nach Barren und Münzen, Schmuck und Technologie."Der Einfluss der Wahl (auf Gold) liegt darin, wie sich die Politik entwickeln wird", meinte er. "Das zeigt sich in der Regel etwa sechs Monate nach einem Wahlergebnis, wenn politische Maßnahmen diskutiert, geklärt und möglicherweise umgesetzt werden können. Deshalb sind wir der Meinung, dass sechs Monate nach dem Wahlausgang eine stärkere Auswirkung auf den Goldpreis zu beobachten sein wird", sagte Cavatoni und fügte hinzu, dass es noch zu kurzfristigen Schwankungen kommen kann.© Redaktion GoldSeiten.de