SPDR: Weitere Abflüsse in KW 46 - Goldpreis fällt deutlich

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust verzeichneten in der 46. Kalenderwoche weitere Abflüsse und beendeten die Woche trotz Zuflüssen mit einem Minus.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 869,93 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es noch 876,85 Tonnen gewesen. Über das Wochenende kam es zu ersten Abflüssen von 4,88 Tonnen. In den folgenden Tagen kam es bis Freitag zu täglichen Abflüssen. Der größte Abfluss erfolgte am Mittwoch mit 2,01 Tonnen. Schließlich beendete der ETF die Woche am Freitag mit einem Zufluss von insgesamt 2,56 Tonnen.Wie der Spotpreis ist auch der Preis für die Unze SPDR-Gold in der vergangenen Woche stark gefallen. Er fiel um mehr als 100 $ auf unter 2.600 $. Der Fonds beendete die Woche mit einem Unzenpreis von 2.571,80 $.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 11. November: 871,97 Tonnen• 12. November: 870,53 Tonnen• 13. November: 868,52 Tonnen• 14. November: 867,37 Tonnen• 15. November: 869,93 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de