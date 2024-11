Westgold Resources Ltd.: Gute Präsentation

Westgold hat seit der Fusion mit Karora einen guten News-Flow, was mir gefällt. Heute kam das Unternehmen mit einer neuen Präsentation "Investor Update November" an den Markt: Link Einige interessante Grafiken und Fakten sind enthalten. Westgold Resources hat nun 13,2 Millionen Unzen Gold an Ressourcen und 3,3 Millionen Unzen in den Reserven:Satte 170 schwere Maschinen und 16 Diamantkernbohrgeräte nennt Westgold sein Eigen und derzeit hat die Firma über 2.100 Mitarbeiter. In Sachen Explorationsziele, muss man sich angesichts dieser Pipeline keine Sorgen machen:50 Millionen AUD werden in die Exploration fließen und satte 235 Millionen AUD in die Entwicklung und Expansion der bestehenden Minen:Westgold geht aggressiv vor, was uns schon die beiden neuen Ressourcen in den vergangenen Tagen gezeigt haben. Auf Beta Hunt wird man nun auch Vollgas geben. Das Unternehmen wird viel investieren, doch solange der Cash-Flow das hergibt, ist das in Ordnung.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.