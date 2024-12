Russischer Beamter: Trumps Drohung wird die Arbeit am BRICS-Zahlungssystem nicht stoppen

Die Arbeiten am BRICS-Zahlungssystem werden trotz der Drohung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, 100%ige Einfuhrzölle auf Länder zu erheben, die versuchen, den Dollar zu untergraben, fortgesetzt, zitierte die Nachrichtenagentur RIA am Freitag einen hohen russischen Beamten, berichtet Yahoo Finance Letzte Woche verlangte Trump von den BRICS-Mitgliedsländern, dass sie sich verpflichten, keine neue Währung zu schaffen oder eine andere Währung zu unterstützen, die den US-Dollar ersetzen würde, da sie sonst mit 100% Zöllen rechnen müssten.RIA zitierte den stellvertretenden russischen Außenminister Alexander Pankin mit den Worten, dass die BRICS-Staaten nicht an einer neuen internationalen Währung, sondern an einem Zahlungssystem arbeiteten. "Natürlich wird es weitergehen", meinte er und bezog sich dabei auf die Arbeit an dem geplanten System.© Redaktion GoldSeiten.de