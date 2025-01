Indien räumt Fehler bei Goldimportdaten ein

Die indische Regierung hat eingeräumt, die Importzahlen für Edelmetalle monatelang falsch berechnet zu haben. Der Fehler trieb das Handelsdefizit im November auf ein Rekordhoch und die Rupie auf ein Allzeittief. Dies geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor.Das Handels- und Industrieministerium teilte am Donnerstag in einer Erklärung mit, es habe die Importzahlen von April bis November revidiert, nachdem es die Diskrepanz entdeckt hatte, die durch die Umstellung auf ein neues Datenübertragungssystem entstanden war. Vorläufige Schätzungen, die Anfang dieser Woche veröffentlicht wurden, zeigen, dass sich die Goldimporte im November auf 9,84 Milliarden Dollar beliefen – etwa 5 Milliarden Dollar oder ein Drittel weniger als die zuvor für diesen Monat gemeldeten Zahlen. Das Ministerium sagte am Donnerstag, es sei noch dabei, die Daten abzugleichen.Die Zahlen seien nach einem „ungewöhnlichen Anstieg“ der Edelmetallimporte im November überprüft worden, teilte das Ministerium mit. Nach dem Abgleich der Zahlen stellte sich heraus, dass das neue Datenübertragungssystem die Importe falsch berechnet hatte. Bloomberg hatte zuvor über die Diskrepanz berichtet. Die Fehlberechnung führte zu einer Vervierfachung der Goldimporte auf einen Rekordwert von 14,8 Milliarden Dollar im November, wodurch sich das Handelsdefizit auf 37,8 Milliarden Dollar ausweitete. Obwohl die Goldimporte stetig gestiegen waren, seit die Regierung im Juli die Zölle auf das Edelmetall von 15% auf 6% gesenkt hatte, überraschte der starke Anstieg die Analysten und warf Fragen nach der Genauigkeit der Zahlen auf.Ökonomen gehen davon aus, dass die Revision zu einer Verringerung des Leistungsbilanzdefizits führen, aber keine großen Auswirkungen auf die lokale Währung haben wird. Auch wenn die indische Rupie aufgrund eines stärkeren US-Dollars weiter an Wert verlieren könnte, dürfte sie bis 2025 andere asiatische Schwellenländerwährungen "übertreffen", so Aastha Gudwani, Chefvolkswirtin für Indien bei der Barclays Bank Plc.© Redaktion GoldSeiten.de